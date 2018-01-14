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6.3 milyon araÃ§ sahibine ceza yolda

Aysel ALP/ANKARA Â
14.01.2018 - 21:53 | Son GÃ¼ncelleme:

Ã‡EVRE ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Emniyetâ€™ten listeyi aldÄ±, egzoz muayenesi yaptÄ±rmayan yaklaÅŸÄ±k 6 milyon 300 bin araÃ§ tespit etti.

6.3 milyon araÃ§ sahibine ceza yoldaBakanlÄ±k araÃ§ sahiplerini Ã¶nce uyaracak ardÄ±ndan egzoz muayenesini yaptÄ±rmayanlara bin 206 lira ceza gÃ¶nderecek

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Mustafa Ã–ztÃ¼rk, TÃ¼rkiyeâ€™de dÃ¶rt kirleticiden kaynaklÄ± hava kirliliÄŸi sorununu Ã§Ã¶zdÃ¼klerini sÃ¶yledi.

PM10 adÄ± verilen partikÃ¼l kirliliÄŸi kaynaklÄ± sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in bir dizi Ã¶nlem aldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ã–ztÃ¼rk, bu kirliliÄŸin en Ã¶nemli nedenlerinden birinin egzozlar olduÄŸunu vurguladÄ±.

HÃ¼rriyetâ€™in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Ã–ztÃ¼rk, Ã¼lke genelinde yaklaÅŸÄ±k 22 milyon araÃ§tan 6.3 milyonunun egzoz muayenesi yaptÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Etiketler: gazetehaberleri
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