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5G’yi birlikte geliştirecekler

Hürriyet Haber
14.02.2018 - 00:29 | Son Güncelleme:

TURKCELL ile Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 5G teknolojilerinin hayata geçirilmesine yönelik iyi niyet mektubu imzaladı. İki şirket, 2018’de Türkiye’de 5G şebeke teknolojilerini değerlendirmek ve test etmek için işbirliği yapacak.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim tarafından Güney Kore’de imzalanan iyi niyet mektubu kapsamında, 5G test ağları kurulacak, ticarileştirilmesi hızlandırılacak ve dijital dönüşüm desteklenecek. Ayrıca ev güvenliği, enerji tüketiminin izlenmesi ve denetimi, nesnelerin izlenmesi ve otomasyon çözümleri dahil olmak üzere akıllı cihaz uygulamalarına odaklanarak nesnelerin internetinin sunduğu yeni imkanlardan yararlanacak.

Turkcell’in Türkiye’nin kendi teknolojisini geliştiren ve üreten ülkeye dönüşmesine yardım etmeyi hedeflediklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Uzun vadeli işbirlikleri yapıyoruz. Yerel olarak geliştirilen 5G hizmetinin erkenden hayata geçmesinin ülkemizin sadece teknolojide değil, ekonomide de yeni bir sıçrayış yapabilmesine yönelik bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Birlikte çalışacağız ve fikir alışverişinde bulunacağız” dedi. Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ise “5G ve yenilikçi teknolojiler konusunda Samsung ile Turkcell arasında daha da genişleyen bu işbirliği, Türkiye’nin ulusal inovasyon hedeflerine katkıda bulunacak önemli bir adımdır. Değer katan yenilikler sunmaya kararlıyız” diye konuştu.

Etiketler: gazetehaberleri , turkcell , samsung
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