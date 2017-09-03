5G'de Türkiye imzası da olacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent üniversiteleri ile operatörlerin katılımıyla imzalanan "5G Vadisi-Açık Test Sahası Protokolü" ile Türkiye, dünyada 5G teknolojisinin standartlarının belirlenmesine katkı sağlayacak.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'de 5G mobil haberleşme teknolojisine mümkün olan en yüksek ölçüdeki yerlilik ve millilik oranlarıyla en erken geçen ülkelerden birisi olma hedefi doğrultusunda BTK eşgüdümünde 5G ve ötesi ekosistemi oluşturulması amacıyla 5GTR Forumu'nun kurulmasının ardından "5G Vadisi Açık Test Sahası Projesi" hayata geçirdi.

Söz konusu proje kapsamında ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent üniversiteleri rektörleri ile operatörlerin katımıyla 5G Vadisi Açık Test Sahası Protokolü imzalandı. Buna göre, 5G Vadisi Açık Test Sahası’nda yapılacak test ve denemelerle 5G standartlarının belirlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda 5G Vadisi’nde, BTK, üniversiteler ve işletmecilerin iş birliğiyle 5G ve ötesi teknolojilerin Ar-Ge, Ür-Ge ve testlerinin yapılacağı bir altyapı kurulması amaçlanıyor. Akademisyenler, araştırmacılar, doktora öğrencileri gibi 5G konusunda teknoloji üreten herkesin faydalanabileceği açık test sahasında, elektronik haberleşme sektörünün tüm paydaşları için yeni Ar-Ge fırsatlarına olanak sağlanacak.

Kamu-üniversite-işletmeci-sanayi iş birlikleri bağlamında etkili araştırmalar ve projeler yürütülmesine imkan sağlanacak 5G Vadisi Açık Test Sahası, ekosisteme katma değeri yüksek iş imkanları oluşturacak.

Ayrıca 5G Vadisi Açık Test Sahası Projesi ile Ar-Ge çalışmalarının patentlere dönüşmesi, patentlerin uluslararası standart çalışmalarına aktarılması ve bu standartlara dayalı ürünlerin küresel çapta yerli markalar oluşturması için çalışmalar hızla sürüyor.

"MÜHENDİSLERİMİZE BU ALANDA ÇALIŞMALAR YAPTIRACAĞIZ"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 5G Vadisi-Açık Test Sahası Protokolü ile Türkiye'nin 5G standartlarının belirlenmesinde rol üstleneceğini ifade ederek, "Bu çok önemli bir protokol. Çünkü artık tüketen değil üreten bir Türkiye olmak istiyorsak, standartların belirlenmesinde bizim de söz sahibi olmamız lazım." diye konuştu.

Dünyada 5G standartları henüz konulmadan böyle bir test sahasının kurulmasının, Türkiye'ye bu fırsatı vereceğini dile getiren Terzioğlu, "Bunu en etkili şekilde kullanarak, mühendislerimize bu alanda çalışmalar yaptıracağız." dedi.

"5G Vadisi'nin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan da Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nı hayata geçiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve BTK tarafından oluşturulan 5G Vadisi-Açık Test Sahası ile Türkiye'de 5G teknolojisinin temelinin atılmasını sağlayacak çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Türkiye’nin en önemli üç üniversitesinin rektörüyle bir araya gelerek bu çalışmaları bir adım ileri taşıyarak, 5G Vadisi'nin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Deegan, "Vodafone Türkiye olarak, teknolojinin arkasında yatan insan hikayelerinden daha iyisini yapma konusunda aldığımız ilhamla hayatımızı daha akıllı kılacak ve her alanı kapsayan 5G teknolojileriyle ilgili çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. 5G’nin aynı zamanda yerli üretimin desteklenmesi açısından da itici bir güç olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"5G ÇALIŞMALARINA HIZLA DEVAM EDECEĞİZ"

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan ise Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak Türkiye'nin öncelikli gündemi arasında yer alan 5G ve ötesi teknolojilerin geliştirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası paydaşlarla birçok farklı proje yürüttüklerini belirtti.

Söz konusu protokolle BTK öncülüğünde 5G ve ötesi mobil haberleşme teknolojilerine Türkiye’nin daha hızlı hazırlanması, bu doğrultuda bir ekosistem oluşturularak 5G teknolojilerinde yerlilik ve millilik oranının arttırılmasının hedeflendiğini anlatan Doğan, bu doğrultuda donanım, yazılım, uygulama ve güvenlik seviyelerinde 5G altyapısında çalışacak ürün ve hizmetlerin 5G platformları üzerinde test edilebilmesi için açık test sahası oluşturulacağını kaydetti.

Böylece bu özel alanda 5G ve ötesi teknolojilerin denenmesi ve sonuçlarının izlenmesi süreçlerinin hızlanacağını belirten Doğan, "Ülkemizin hedeflediği hızlı büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmada teknoloji kullanımındaki artış büyük önem taşıyor. Dolayısıyla ülkenin mobil ve internet iletişim altyapısının bel kemiğini oluşturan bir kurum olarak 5G ekosisteminin yaygınlaşması konusundaki çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



