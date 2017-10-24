5A ve 5B uydularıyla yerli firmalara yeni fırsat

Türksat 5A ve 5B uyduları için yürütülen ihale sürecinde yerli katkı oranı ve fiyat açısından en iyi teklifi Fransız-İngiliz ortaklığındaki Airbus Defence and Space (Airbus D&S) firmasının verdiğinin açıklanmasının ardından ihale sürecinde sona gelindi. Müzakerelerin kısa sürede tamamlanmasıyla sözleşmenin imzalanması ve üretime başlanması hedefleniyor.



İhale sürecinde tekliflerin değerlendirilmesinde öne çıkan unsurlardan biri yerli katkı oranı oldu. Türkiye, uyduların üretiminde yerli katkının olabildiğince yüksek tutulmasını isterken, ihaleye katılan firma ve konsorsiyumlar uydu teknolojilerinde faaliyet gösteren yerli firmalarla görüşmeler yaparak, tekliflerini güçlendirmeye çalıştı.



Sözleşmenin imzalanmasının ardından söz konusu uyduların üretiminde rol alacak yerli firmalar ve yapacakları katkılar da netleşecek.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, konuya ilişkin, "Türksat 5A ve 5B ile yerli ve milli ürün katkısını artırarak, ülkemizde de artık uydu parçalarını üretebilir hale geleceğiz ve Türksat 6A'yı inşallah tamamen milli ve yerli katkılarla ülkemizde üretmiş olacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Uydu teknolojisindeki yerli çözümler



Türksat 5A ve 5B'ye yapılacak yerli katkı konusunda başta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve ASELSAN olmak üzere ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geliştirilmesinde görev alan firmalar öne çıkıyor.



TUSAŞ; GÖKTÜRK-2, GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-3 (Faz-I) ve TÜRKSAT 6A projeleri kazanımlarına ilave olarak, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi ile uzay sistemleri montaj, entegrasyon ve test hizmetleri sağlayan uluslararası bir oyuncu haline geldi.



Dünyada uzay alanında söz sahibi az sayıda gelişmiş ülkede bulunan USET Merkezi, TUSAŞ tesislerinde yer alıyor. Merkezde, kütlesi 5 tona kadar olan birden fazla uydunun aynı anda montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri gerçekleştirilebiliyor. Tüm çevresel ve işlevsel testlerden başarıyla geçen uydu, fırlatıcıya gönderilmek üzere hazır hale getiriliyor.



Uydu ve uyduyu oluşturan alt sistemlerin tasarım, üretim, montaj, entegrasyon ve test faaliyetlerini uluslararası standartlara uygun yerine getiren TUSAŞ, katma değeri yüksek uzay sistemleri pazarında da söz sahibi olmayı hedefliyor.



Türkiye'nin bir diğer yüksek teknoloji kuruluşu ASELSAN ise sivil ve askeri kullanıcıların uydu haberleşme, keşif ve gözetleme, seyrüsefer alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılamasına yönelik uydu görev yükleri ve uydu yer sistemleri çözümlerini milli ve özgün oluşturuyor.



ASELSAN, yer destek ekipmanı tasarımı ve üretimi, yer istasyonu kurulumu, görev yükü montajı, entegrasyonu ve test hizmetlerini, yörüngede test dahil verebiliyor.



Türksat 5A ve 5B, TUSAŞ ve ASELSAN dışında uydu teknolojileri alanında ürünleri ve çözümleri bulunan yerli firmalar için de iş fırsatları sunacak.



Türksat 5A'nın 2020'de, Türksat 5B'nin 2021'de uzaya gönderilmesi hedefleniyor.