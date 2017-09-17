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    59 yıllık dostluk pozu

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    17.09.2017 - 10:57 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 10:57

    YEŞİLÇAM’ın en çok izlenen filmlerinden Tarkan serisinde Wang Yu karakterini canlandıran Türkiye’nin ilk karate hocası 74 yaşındaki Hakkı Koşar, takımıyla birlikte İspanya’da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek. İspanya’ya gidecek 35 kişilik ekipte idareci olarak, 1958’den bu yana judo ve karate yapan Remax Gayrimenkul’ün sahibi, 81 yaşındaki Benjamin Goldştayn da var. Türk karatesinin iki tecrübeli ismi, birden fazla madalya bekledikleri şampiyona öncesinde Hürriyet’e özel poz verdi.

    Kendi adını taşıyan bir spor okulu işleten Hakkı Koşar, Türk karatesinin kurucusu ünvanını taşıyor. Karatede en üst derece sayılan 9’ncu Dan sahibi. Aynı zamanda Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkanı, Fudokan Asya Karate Federasyonu As Başkanı, Fudokan Dünya Karate Federasyonu Teknik Komite Üyesi, Fudokan Avrupa Karate Federasyonu Hakem Komitesi Üyesi, Avrupa Karate Federasyonu Teknik Komite Başkanı gibi ünvanları da taşıyor.

    İşadamı Benjamin Goldştayn’la arkadaşlıkları ise 1958’e, Türkiye’de henüz karatenin bulunmadığı yıllara dayanıyor. Her ikisi de o yıllarda judo ile ilgileniyorlar. Judo’da siyah kuşak sahibi Benjamin Goldştayn, Hakkı Koşar’ın karateyi Türkiye’ye getirmesinin ardından karate yapmaya başlıyor. Karate’de de 6. Dan’a kadar yükseliyor. Dostlukları ise hiç bitmiyor.

    Hakkı Koşar ve takımı 15 ve 16 Eylül’de Katalonya’da yapılacak Geleneksel Dünya Shotokan Karate Şampiyonası’na davet edilince, Hakkı Koşar karatede en güvendiği arkadaşlarından Benjamin Goldştayn’a kendisiyle birlikte gelmesini teklif ediyor. Benjamin Goldştayn da teklifi kabul ediyor. Böylece idareci olarak listedeki 35’nci isim oluyor.

    Şampiyonada birden fazla madalya beklediklerini söyleyen Hakkı Koşar, “Tecrübeli bir ekiple birlikte gidiyoruz. Ülkemizi başarıyla temsil edip, birden fazla madalya ile dönmeyi düşünüyoruz” dedi.

    Etiketler: Hakkı Koşar , Benjamin Goldştayn , Dünya Shotokan Karate Şampiyonası
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