59 yıllık dostluk pozu

Kendi adını taşıyan bir spor okulu işleten Hakkı Koşar, Türk karatesinin kurucusu ünvanını taşıyor. Karatede en üst derece sayılan 9’ncu Dan sahibi. Aynı zamanda Türkiye Karate Federasyonu Onursal Başkanı, Fudokan Asya Karate Federasyonu As Başkanı, Fudokan Dünya Karate Federasyonu Teknik Komite Üyesi, Fudokan Avrupa Karate Federasyonu Hakem Komitesi Üyesi, Avrupa Karate Federasyonu Teknik Komite Başkanı gibi ünvanları da taşıyor.



İşadamı Benjamin Goldştayn’la arkadaşlıkları ise 1958’e, Türkiye’de henüz karatenin bulunmadığı yıllara dayanıyor. Her ikisi de o yıllarda judo ile ilgileniyorlar. Judo’da siyah kuşak sahibi Benjamin Goldştayn, Hakkı Koşar’ın karateyi Türkiye’ye getirmesinin ardından karate yapmaya başlıyor. Karate’de de 6. Dan’a kadar yükseliyor. Dostlukları ise hiç bitmiyor.



Hakkı Koşar ve takımı 15 ve 16 Eylül’de Katalonya’da yapılacak Geleneksel Dünya Shotokan Karate Şampiyonası’na davet edilince, Hakkı Koşar karatede en güvendiği arkadaşlarından Benjamin Goldştayn’a kendisiyle birlikte gelmesini teklif ediyor. Benjamin Goldştayn da teklifi kabul ediyor. Böylece idareci olarak listedeki 35’nci isim oluyor.



Şampiyonada birden fazla madalya beklediklerini söyleyen Hakkı Koşar, “Tecrübeli bir ekiple birlikte gidiyoruz. Ülkemizi başarıyla temsil edip, birden fazla madalya ile dönmeyi düşünüyoruz” dedi.