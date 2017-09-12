59 can alıp gitti

Yetkililer, elektrik hatlarının onarılmasının haftalarca sürebileceğini bildirdi. Bir uçak gemisi, arama kurtarma çalışmalarına yardım amacıyla gönderildi. ABD genelinde can kaybının 12 olduğu belirtildi. Küba’da da 10 kişi ölmüştü. Karayip’teki adalarda ise toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Irma’nın yol açtığı toplam can kaybı 59’u buldu.

İnsanlar sokaklarda sel sularını aşmaya çalışıyor. Kasırganın maddi zararı da inanılmaz boyutlara ulaştı.

MAHKÛMLAR FİRAR ETTİ

İngiltere’ye bağlı Karayipler’deki Britanya Virgin Adaları’nda cezaevinde tutulan 100’den fazla mahkûm Irma Kasırgası sırasında firar etti.