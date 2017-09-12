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    Hürriyet >Dünya>59 can alıp gitti

    59 can alıp gitti

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 23:29 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 23:29

    Geçen hafta Karayipler’i ve ABD’nin Florida eyaletini vuran Irma Kasırgası’nın ardından Florida’da 13 milyon kişiye elektrik verilemiyor, 180 bin kişi barınaklarda kalıyor.

    Yetkililer, elektrik hatlarının onarılmasının haftalarca sürebileceğini bildirdi. Bir uçak gemisi, arama kurtarma çalışmalarına yardım amacıyla gönderildi. ABD genelinde can kaybının 12 olduğu belirtildi. Küba’da da 10 kişi ölmüştü. Karayip’teki adalarda ise toplam 37 kişi hayatını kaybetti. Irma’nın yol açtığı toplam can kaybı 59’u buldu.

    59 can alıp gittiİnsanlar sokaklarda sel sularını aşmaya çalışıyor. Kasırganın maddi zararı da inanılmaz boyutlara ulaştı.

    MAHKÛMLAR FİRAR ETTİ
    İngiltere’ye bağlı Karayipler’deki Britanya Virgin Adaları’nda cezaevinde tutulan 100’den fazla mahkûm Irma Kasırgası sırasında firar etti.

    59 can alıp gitti

    Etiketler: ABD , Florida , gazetehaberleri
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