584 bin kişi arandı, 1159 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından dün 81 il genelinde stratejik öneme sahip bölgeler ile umuma açık yerlerde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nın 8'incisi gerçekleştirildi.

Uygulamaya, asayiş, terörle mücadele, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik suçlarla mücadele, deniz ve havacılık şubelerinden 13 bin 525 ekipte görevli 74 bin 162 personel katıldı. Ayrıca uygulamada, 11 hava ve 84 deniz aracı ile 316 dedektör köpek de kullanıldı.

Birim amirleri, uygulamayı Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden canlı olarak takip etti.

Uygulama kapsamında şehir giriş ve çıkışları ile merkezlerinde önceden tespit edilen 4 bin 329 uygulama noktası kuruldu, 7 bin 435 umuma açık yer denetlendi.

Ekiplerce 584 bin 222 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi, aranan bin 159 kişi yakalandı. Bazı suçlardan dolayı 267 kişi gözaltına alındı, bin 870 kişi hakkında ise adli veya idari işlem uygulandı.

Trafik polislerince 150 bin 943 araç kontrol edilerek aranan 225 araç ele geçirildi, 4 bin 63 araçla ilgili cezai işlem uygulandı, bin 101 araç ise trafikten men edildi.

Kontrol edilen 19 bin 468 iş yerinden 527'si hakkında cezai işlem uygulandı, 80 iş yeri kapatıldı.

Kişilerin üstlerinde, araçlarda ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 27 tabanca, 59 av tüfeği, 755 mermi, 34 kurusıkı tabanca, 28 kesici delici alet, 11 gram eroin, 867 gram esrar, 3 gram kokain, 28 gram metamfetamin, 79 ecstasy uyuşturucu hap, 13 captagon uyuşturucu hap, 28 bin 353 paket kaçak sigara, 463 litre kaçak içki ve 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince uyumlu ve koordineli gerçekleştirilen uygulamanın sorunsuz şekilde başarıyla tamamlandığı belirtildi.

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