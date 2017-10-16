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    58 yaşında yedinci çocuğuna hamile

    BERLİN
    16.10.2017 - 11:16 | Son Güncelleme:

    Berlin’de turistlerin büyük ilgi gösterdikleri Duvar Müzesi'nin Müdürü 58 yaşındaki Alexandra Hildebrandt, yedinci çocuğuna hamile. Hildebrandt 2018 başında doğum yapacak.

    GEÇEN yıl evlendiği eşiyle çocuğunun dünyaya gelmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirten Hildebrandt'ın ikisi yetişkin altı çocuğu bulunuyor. Hildebrandt, 2013 yılında 54 yaşındayken ikiz çocuk dünyaya getirmişti. Ardından 2014 yılında bir kız çocuğu daha oldu. 2016 yılında yine doğum yapan müze müdürü, yedinci çocuğunu 59 yaşında dünyaya getirecek.
    Kreuzberg’te bulunan ve yıkılan Doğu Almanya’nın baskıcı rejimini gözler önüne seren müzenin müdürlüğünü yapan Ukrayna kökenli Hildebrand, kendisinden 45 yaş büyük Reiner Hildebrandt ile ilk evliliğini yapmıştı. Müzenin kurucusu Hildebrandt ile 1995 yılında evlendiğinde 36 yaşında olan müze müdürü, ikinci evliliğini ise geçen yıl şirketlere danışmanlık yapan ve kendisinden yedi yaş küçük Daniel Dormann ile yapmıştı.

    Etiketler: Berlin , duvar müzesi , Alexandra Hildebrandt
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