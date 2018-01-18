58 çocuk sevdiği ünlülere resim yaptı

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TCYOV) ile Yön Koleji ortak bir çalışma yaptı. Suça sürüklenme riski altındaki 58 çocuğun yaptığı resimleri, sevdikleri tanınmış isimlere ulaştırdı. Çocuklar çizdikleri resimlerle büyüklerine seslenip yeni yıllarını kutladı. TCYOV Başkanı Nevin Özgün, Yön Koleji öncülüğünde gerçekleştirilen projeyle 10-18 yaş arasındaki çocuk ve gencin yaptığı 100 resmin; iş dünyasının önde gelen isimlerine, gazetecilere, eğitimcilere, sunuculara, spikerlere, yazarlara ve yöneticilere iletildiğini söyledi. Bu çalışmayla çocukların hem yeteneklerini geliştirdiğini hem hayata katıldıklarını hem de kendilerini değerli hissettiklerini belirten Özgün, “Bildikleri isimlere resim yapmak ve mesajlarını iletmek çocuklarımızı çok heyecanlandırdı. Hayallerinin ötesinde bir şey yaşamış oldular. Suç aslında çocuğun bir şekilde kendini ifade etme biçimidir. Çocuk adaletinin temeli önlemedir. Biz çocuklara farklı çalışmalarla başka türlü ifade alanları açıyoruz ki suçla ilişkilendirilmesinler. Kendini değerli birey olarak görebildikleri ölçüde aktif birey olmaları güçleniyor. Bu çalışma da onlara kendilerini değerli hissettirdi” dedi.

Yön Koleji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Uygur ise, “Bir çocuğun hayaliyle dünya değişir’ diyerek, öğrencilerimizin hayal kurması ve onları gerçekleştirmek için bütün olanaklarımızı kullanıyoruz. Aynı zamanda fırsat eşitliği sağlamak ve başka çocuklara da dokunmak için çabalıyoruz. Suça sürüklenerek adalet sistemine giren çocuklarımıza destek olarak, onların da hayallerine yön vermek istedik” diye konuştu.

Çocukların hayallerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Uygur, “Bunları keşfetmek ve gerçekleştirmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çocuklar için çalışan tüm kurum ve kuruluşlar bizim için çok kıymetli” dedi.