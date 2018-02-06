56 ülkeye kumaş ihraç ediyor

Toplam 500 civarında bir istihdam ile bu ciroyu yakalıyoruz ve üretimimizin yüzde 60’ını ihraç ediyoruz. Şimdi de dünyada patentli mikroflament (dokusuz kumaş) üretimi yapabilen iki tesisten birini Lüleburgaz’da açtık” dedi. Serkan Göğüş, şirketin kuruluşunu ve büyümesini şöyle anlattı:

YÜZDE 25 ARTIŞ BEKLİYORUZ

“1997’de 9 bin metrekarelik bir alanda inşa edilen tesiste 40 kişilik bir ekiple üretime başlandı. Mogul ilk aşamada iç pazar için mobilya, yatak, ayakkabı ve çanta sektörlerinde kullanılan kumaşlar üretiyordu. Kuruluşumuzdan bir yıl sonra ilk ihracatımızı ABD’ye gerçekleştirdik. Bugün ürettiğimiz kumaşlar kurumsal iş elbiselerinden askeri giyime, iş güvenliği kıyafetlerinden medikal giyime, ses yalıtımından duvar kaplamaya kadar birçok alanda kullanılıyor. Mogul’un 21 yıl önce üretime başladığı dünya ile bugünün dünyası aynı değil. Başta üretim teknolojileri ve tüketici beklentileri olmak üzere hemen her şey değişti. Biz çağımızın hız ve dönüşüm çağı olduğu gerçeğinden hareket ettik ve daha ilk günden itibaren farklı alanlarda üretim yapmayı hedefledik. Hibrid teknolojiye dayalı performans odaklı kumaşlarla pek çok sektöre hitap etme şansını ve gücünü kazandık. Lüleburgaz ve ABD’deki tesislerimizin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte bu yıl ciromuzda asgari yüzde 25 artış bekliyoruz. En kötümser senaryoya göre 4 yılın sonunda ciromuzu 200 milyon dolara, ihracatımızı 120 milyon doların üzerine çıkaracağımızı öngörüyoruz.

75 MİLYON DOLAR YATIRDI

Şirketimiz, 20 yılda küresel bir oyuncu haline geldi. Yönetimde ikinci kuşağın iş başında olduğu Mogul, Lüleburgaz’da toplam 75 milyon dolarlık stratejik bir yatırımla 2017’de mikroflament üretimine başladı. Bugün dünyada mikrofilament teknoloji ile üretim yapan sadece belli başlı iki şirket var. Lüleburgaz’daki yatırımla hemen hemen eş zamanlı olarak ABD’de kurulan tesis de devreye alındı. Güney Carolina eyaletindeki bu tesis ABD’den Mogul’a gelen özel davet üzerine inşa edildi.

Lüleburgaz’daki tesisimizde hibrid teknolojiyi kullanarak Madaline adını verdiğimiz bir kumaş geliştirdik. Saç telinin yüzde 1 inceliğindeki iplikten elde edilen performans odaklı bu akıllı kumaş nefes alma, ter atma ve yüksek emicilik gücünün yanı sıra uzun kullanım ömrü sayesinde değer yaratıyor. Ayrıca konvansiyonel kumaşlardan daha hafif olması ve çok hızlı kuruması sayesinde önemli miktarda su, enerji ve deterjan tasarrufu sağlıyor.”

ARZU KAPROL İLE İŞBİRLİĞİ

TASARIMDA Arzu Kaprol ile işbirliği yaptıklarını anlatan Mogul CEO’su Serkan Göğüş, “Temel olarak ara mal tedariki yapmakla birlikte Mogul, tasarım ve katma değerli üretimi arttırmak için de farklı projeler yürütüyor. Mogul tasarım konusunda Türkiye’nin en önemli modacılarından biriyle Arzu Kaprol ile işbirliği yapıyor. Arzu Kaprol’un rehberliğindeki Stüdyo Kaprol’un Madaline kumaştan tasarladığı hazır giyim, iş giyimi ve ev tekstili ürünleri büyük beğeni topluyor.

Madaline markası altında geliştirdiğimiz yeni mikrofilament kumaşın yoğun yapısı, çok iyi bir bariyer ve filtreleme imkânı sunuyor. Performans odaklı kumaş dayanıklı ve uzun kullanım ömrü sayesinde ekonomik değer yaratıyor. Konvansiyonel kumaşlardan daha hafif olması ve daha hızlı kuruması sayesinde önemli miktarda su, enerji ve deterjan tasarrufu sağlıyor. Ek uygulamalar ile antibakteriyel ve antialerjen özellik kazandırarak tıp dünyasına farklı açılımlar sunuyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı temizlik bezleri ile özel hijyen gerektiren ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, genel hasta odaları gibi mekanların temizliğinde de fark yaratıyor” dedi.