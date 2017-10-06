55 sanık tahliye edildi

Savcı, olay tarihinde Samsun Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Metin Balta ve Ahmet Çetiner ile Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Gazi Günay ve Ergün Yorulmaz’ın tahliyesini talep etti. Gazeteci Ercan Gün, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer’in de aralarında bulunduğu 17 sanığın ise Dink’in öldürüldüğü ana ilişkin kamera kayıtlarının çözümü için Adli Tıp Kurumu’na yazılan yazının cevabı henüz mahkemeye ulaşmadığı ve dinlenmeyen tanıkların varlığı nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi. Savcı ayrıca cinayetin tetikçisi Ogün Samast’ın, Samsun TEM Şube Müdürlüğü’ndeki görüntülerinin jandarma tarafından çekildiğine ilişkin haberi yapan gazeteci Gün’ün bu görüntüler nedeniyle daha önceden Bakırköy Adliyesi’nde yargılandığını belirtmesi nedeniyle dosyanın istenmesini talep etti. Mahkeme heyeti Metin Balta, Ahmet Çetiner, Gazi Günay, Ergün Yorulmaz ve Hüseyin Yılmaz’ın tahliyesine hükmetti.