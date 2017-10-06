Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>55 sanık tahliye edildi

    55 sanık tahliye edildi

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    06.10.2017 - 21:00 | Son Güncelleme:

    AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

    Savcı, olay tarihinde Samsun Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Metin Balta ve Ahmet Çetiner ile Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Gazi Günay ve Ergün Yorulmaz’ın tahliyesini talep etti. Gazeteci Ercan Gün, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer’in de aralarında bulunduğu 17 sanığın ise Dink’in öldürüldüğü ana ilişkin kamera kayıtlarının çözümü için Adli Tıp Kurumu’na yazılan yazının cevabı henüz mahkemeye ulaşmadığı ve dinlenmeyen tanıkların varlığı nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi. Savcı ayrıca cinayetin tetikçisi Ogün Samast’ın, Samsun TEM Şube Müdürlüğü’ndeki görüntülerinin jandarma tarafından çekildiğine ilişkin haberi yapan gazeteci Gün’ün bu görüntüler nedeniyle daha önceden Bakırköy Adliyesi’nde yargılandığını belirtmesi nedeniyle dosyanın istenmesini talep etti. Mahkeme heyeti Metin Balta, Ahmet Çetiner, Gazi Günay, Ergün Yorulmaz ve Hüseyin Yılmaz’ın tahliyesine hükmetti. 

    Etiketler: gazetehaberleri , hrant dink , tahliye
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri