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    55 adrese eş zamanlı operasyon: 55 gözaltı

    AA
    02 Ağustos 2017 - 19:27Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 19:27

    İstanbul merkezli 9 ilde, vergi kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4 içki firmasına yönelik operasyonda 55 kişi gözaltına alındı.

    Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu içki firmalarının vergisini ödediği bir resmi bandrol ile birden çok içki şişesini yurt dışına çıkararak yaklaşık 4 milyon lira vergi kaçırdığını belirledi.

    Söz konusu firmaların Edirne, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Nevşehir'deki fabrika ve depolarının da arasında bulunduğu 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 55 kişiyi gözaltına aldı.

    Operasyonda, 15 bin şişe şaraba el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Etiketler: istanbul , operasyon , Kaçakçılık
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