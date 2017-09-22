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54 yıllık 'efsane marka' yeniden raflarda

Ceyhun KUBURLU
22.09.2017 - 14:52 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 15:23

1970’li yıllara damgası vuran Elvan Gazoz geri döndü. Son dönemlerde bisküvi ve şekerleme sektöründe yaptığı satın almalarla dikkat çeken Elvan Gıda, yıllar süren hukuk mücadelesinden anlaşarak çıktı ve Has Ailesi’ne ait olan Elvan Gazoz markasını bünyesine kattı.

1963 yılında Has ailesine ait İstanbul Meşrubat Sanayi A.Ş. bünyesinde üretimine başlanan ve Türkiye’nin önde gelen içecek markalarından biri olan Elvan54 yıllık efsane marka yeniden raflarda
Gazoz’da yıllardır isim hakkı tartışmaları yaşanıyordu.

Has Ailesi’nin Türkiye’deki işlerini durdurmasının ardından gazoz markası için harekete geçen Elvan Gıda, sonunda Has Ailesi ile anlaşarak üretime geçti.

54 yıl önce Coca-Cola İçecek’in bir dönem Türkiye’deki şişeleme işini yapan Has Ailesi kendi markası olarak da Elvan’ı çıkardı. İstanbul’un en ünlü gazoz markası haline gelen Elvan, Has Ailesi’nin Coca-Cola ile yol ayrılığı yaşamasından sonra raflardan kayboldu.
54 yıllık efsane marka yeniden raflarda
Uzunca bir süredir de piyasada yoktu. CNR Food İstanbul, CNR Ambalaj İstanbul ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri fuarında ortaya çıkan Elvan Gazoz, tüketicilere tanıtılıdı.

 

 

Etiketler: Elvan Gazoz , CNR Food İstanbul , Has Ailesi
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