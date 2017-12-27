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    54 yıl sonra mezarı oldu

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    27.12.2017 - 01:17 | Son Güncelleme:

    KIBRISLI Rumların 1963 yılında Lefkoşa’da katlettiği Şehit Ömer Depreli’nin kayıp naaşı, 54 yıl aradan sonra, isimsiz bir mezarda bulundu.

    DNA testiyle kemikleri bir araya getirilen şehidin naaşı, bu defa üzerinde ismi yazılı mezar taşının bulunduğu şehitliğe askeri törenle gömüldü. Ailesi, “Artık başında dua okuyabileceğimiz bir mezar taşımız oldu” dedi.

    Ömer Depreli, Kıbrıslı Rumların Türklere saldırılarını yoğunlaştırdığı 26 Aralık 1963’te Lefkoşa’daki evinden silah zoruyla kaçırıldı. Depreli’yle birlikte birçok Kıbrıslı Türk öldürüldü. Ardından çok sayıda ceset kimlik tespiti yapılmadan Ayvasıl köyünde bir toplu mezara atıldı.

    1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra toplu mezar açıldı ve üst üste yığılan naaşlar başkent Lefkoşa’daki Tekke Bahçesi Şehitliği’ne taşındı. BM denetimindeki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı çalışmalar sonrasında Ömer Depreli’ye ait kalıntılar teşhis edilebildi.

    Etiketler: KKTC , gazetehaberleri
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