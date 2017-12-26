54 yıl sonra mezarı oldu

DNA testiyle kemikleri bir araya getirilen şehidin naaşı, bu defa üzerinde ismi yazılı mezar taşının bulunduğu şehitliğe askeri törenle gömüldü. Ailesi, “Artık başında dua okuyabileceğimiz bir mezar taşımız oldu” dedi.

ÖLDÜRÜP KATLİAM ÇUKURUNA ATTILAR

Şehit Ömer Depreli, Kıbrıslı Rumların Türklere saldırılarını yoğunlaştırdığı 26 Aralık 1963’te Lefkoşa’daki Türk mahallesi Küçükkaymaklı’daki evinden silah zoruyla kaçırıldı. Ömer Depreli’den bir daha haber alınamadı. Depreli’yle birlikte çok sayıda Kıbrıslı Türk öldürüldü. Rumlar katlettikleri Türklerin cenazelerini o dönemde kendi denetimlerindeki Lefkoşa Genel Hastane morgunda topladı. Ardından çok sayıda ceset kimlik tespiti yapılmadan Ayvasıl köyünde bir toplu mezara atıldı.







1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra toplu mezar açıldı ve üst üste yığılan naaşlar başkent Lefkoşa’daki Tekke Bahçesi Şehitliği’ne taşındı. Hangi mezarda kimin yattığı bugüne kadar tespit edilemedi. Kıbrıs’ta Türk ve Rum kayıpları BM denetiminde arayan Kayıp Şahıslar Komitesi, Tekke Bahçesi Şehitliği’nde kazı yaparak her birine önce DNA testi yaptı ve kemikleri biraraya getirdi. Ardından kayıp ailelerinden alınan örnekler ile karşılaştırıldı ve isimler tespit edilerek şehitlikte yeniden toprağa verilmeye başladı.





Ömer Depreli’nin cenazesi askeri törenle yapıldı. Aile yakınları, başında dua okuyabilecekleri bir mezara sahip olduklarına dikkat çekerek, gözyaşı döktü. Cenaze törenine ailenin yanısıra çok sayıda siyasi de katıldı.





