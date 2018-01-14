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    54 ülke Trump'tan özür bekliyor

    Hürriyet Haber
    14.01.2018 - 12:24 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump'ın bir toplantıda bazı ülkeler için 'b.k çukuru' ifadesini kullanmasına tepkiler sürüyor. 54 Afrika ülkesinin BM nezdindeki büyükelçileri, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın özür dilemesini talep etti.

    Sputnik'in aktardığına göre, BM’deki Afrika grubunun üyesi 54 ülkenin büyükelçileri, ABD Başkanı Trump'ın Afrikalı göçmenlere yönelik sözleri üzerine dün New York'ta acil toplantı düzenledi. Toplantının ardından Trump'ı kınayan ortak bir bildiri yayımlandı.

    Bildiride, Trump'ın Beyaz Saray'daki bir toplantıda, Haiti, El Salvador ve Afrika ülkelerine atıfla kullandığı "Bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz" ifadesinin 'skandal ve ırkçı' olduğu ve güçlü bir şekilde kınandığı belirtildi.

    "ABD kurumlarında, Afrikalıları renklerinden dolayı küçümseme eğiliminin artmaya başlaması endişe vericidir" ifadesine yer verilen bildiride, Afrika'nın aynı şekilde hakaret edilen Haiti ve diğer halklar ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı. 

    Trump'tan sözlerini geri alması ve özür dilemesi talep edilen bildiride, ABD Başkanı Trump'ı kınayan tüm Amerikalılara teşekkür edildi.

     

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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