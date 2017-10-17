523 TL’ye güneş enerjisi santrali

Projenin kapanış toplantısına Trakya Kalkınma Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Uzunköprü Kaymakamı Kemal Yıldız, kooperatif üyeleri, Balabanköy muhtarı, köylüler ve basın mensupları hazır bulundu. Proje kapsamında Balabanköy’e kurulan güneş enerji santralinin açılışı yapıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Genel Sekreter Şahin, bir ilk olma özelliği gösteren bu projenin Trakya Bölgesi’ndeki diğer köylere de örnek olmasını dileyerek, “Ajansımız şimdiye kadar bölgede 200 milyon TL değerinde kaynağı harekete geçiren, eğitimden sağlığa enerjiden lojistiğe birçok sektöre destek veren bir kamu kurumu. Burada da 523 bin TL’lik güzel bir proje var ve bunun yüzde 65’ini Ajans karşılıyor. Sonucunda kooperatif üyesi çiftçilerimiz kazanacak. Değerli katılımcılar, bilindiği üzere bölgemiz ülkedeki çeltik üretiminin yüzde 65’e yakınını elinde tutuyor. Bizim açımızdan çok stratejik bir ürün. Bu proje Balaban Köyünde çeltik üreticilerinin rekabet gücünü artıracak. Yeni projeler yapmalarını teşvik edecek. Proje ile güneş kaynaklarından elde edilen elektrik, çeltik tarlalarının sulanmasında kullanılacak ve her yıl binlerce lira tasarruf edilecek. Uzun vadede muazzam bir kaynak tasarrufu var. Yılda 150 bin TL azalmadan bahsediyoruz. On yılda 1,5 milyon TL yapar kabaca. Tabi proje bununla sınırlı değil. Sulama sistemlerinin yenilenmesi ve teknolojik olarak iyileştirilmesi ile su ve enerji tasarrufu da var. Enerji ihtiyacı yüzde 40 azalacak. Proje ile Balabanköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifine üye çiftçilerin karlılığını yükseltecek ve yenilikçi metotlarla katma değeri yüksek olan diğer ürünlerin ekimi için altyapı oluşturacak. Tüm bu avantajlar bir araya toplandığında projenin çok büyük bir katma değer ortaya çıkardığını söylemek isterim. Kimin emeği varsa ellerine sağlık, çok faydalı bir proje yapmışlar. Buradan emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum’ dedi.

Projenin hayata geçmesi ile harcanan elektrik miktarı yılda 222.600 kwh düşecek ve 145.332 TL’lik bir tasarruf sağlanacak. Mevcut sistemde 1 dekar için harcanan enerji 138 kwh iken pompaların yenilenmesi ile birlikte bu rakamın 56 kwh’adüşmesi, yani % 40 azalması bekleniyor. Bu sayede SS. Balabanköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne üye çiftçiler üretimde girdi maliyetlerini düşürecek ve yenilikçi metotlarla katma değeri yüksek olan diğer ürünlerin ekimi için altyapı oluşturacak.



