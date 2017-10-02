500 yıllık tarihi camide bu görüntü tepki çekti

Edirne’nin Keşan ilçesinde 1511 tarihinde yapılan ve 16. yüzyıldan günümüze ulaşan tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camisi’nde duvarına klima ünitesi montaj edilmesi tepkiye neden oldu.

Caminin duvarlarına asılan klima üniteleri, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olması sebebiyle tepki çekti. Klima üniteleri külliyenin tarihe dokusuna zarar verirken, bu tür tarihi yapıtlarda gerçekleştirilen çalışmalarda daha dikkatli olunması, tarihi dokuya zarar verilmemesine önem gösterilmesi istendi.