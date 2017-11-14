500 yıllık kayıp tarihi kitabe Tunceli’de bulundu

1550 yıllarında,Çemişgezek’e bağlı Ulukale köyünde,Anadolu Türk beylerinden Ferruh Şad Bey için yapılan türbeye konulan kitabe, 1997 yılında çalındı. Paha biçilemeyen ve dönemin taş işçiliğinin en güzel örneklerinden olan Arapça harfler kullanılarak yazılan kitabe, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aranan tarihi eserler bültenine alındı, dünyanın her yerinde aranmaya başladı.



Ferruh Şad Bey’in kitabesi,ilçede bir kişi tarafından boş bir arazide bulundu. İsmi açıklanmayan kişi, kitabenin fotoğrafını çekip, Tunceli Kültür Müdürlüğü yetkililerine gönderdi. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler,kitabeyi koruma altına aldı. Tunceli’ye getirilen kitabe, yapılan incelemenin ardından yakın bir zamanda açılacak olan Tunceli Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek.

20 YILDIR ARANIYORDU



Kitabenin bulunması için yıllardır dedektif gibi çalıştığını belirten Tunceli Kültür ve Turizm Müdürüİsmet Hakan Ulaşoğlu,"Yıllardır Tunceli’de görev yapıyorum. Kitabenin bulunması için ben de bir dedektif gibi peşine düştüm. Ama bir noktaya gelince, çalışmamız nihayetlendi. Çünkü bir şeye ulaşamadık. Savcılıkla, ilgili jandarma komutanlıklarıyla yazıştık, fakat bir sonuç alamadık. Geçtiğimiz hafta Çemişgezek İlçesi’nde bir vatandaş arazide bulduğu kitabenin fotoğraflarını bana gönderdi, ben de derhal inceledim ve 20 yıldır aranan kayıp kitabe olduğunu tespit ettik. Kitabeyi bulunduğu yerden alarak müdürlüğümüze getirip, koruma altına aldık" diye konuştu.



’İLK TÜRK- İSLAM KÜLTÜRÜ ÖZELLİKLERİNİ YANSITIYOR’



Kitabenin tarihi ve dönemi ile ilgili teknik bilgiler veren Tunceli Kültür Müdürlüğü’nde görevli Arkeolog Kenan Öncel ise şunları söyledi:



"Kayıp bir eserimizi bulduk. Kitabe Hicri 957, Miladi 1550 yılına ait bir eser. Anadolu’daki ilk Türk-İslam kültürü özelliklerini yansıtıyor. Yani beylikler döneminde yapılmış bir kümbetin kitabesidir. Bu açıdan önemli bir eserdir. Dikdörtgen formu var eserin üzerinde, dört satır halde İslami tarzda çok iyi işçilikle yazılmış yazılar var. Bu yazıda Ferruh Şad Bey’e ait olan bu kümbetten bahsediyor. Sol köşesinde Hicri 957, Miladi 1550 tarihi yazılı. Bu eser 500-600 yıl dışarıda kaldığı için doğanın tahribatına uğramış.

Yer yer bazı harfleri silinmiş, ama bunlar eser üzerinde bakanlığımıza bağlı restoratörler gelecek çalışacaklar. Gerekli temizlemeler yaptıklarında biz bu eserin tam transkriptini, üzerindeki net bilgileri alabileceğiz. Bakanlığımızın 2015 yılından beri Tunceli’de müze açmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini, bu anlamda iyi bir bütçe hazırladığını ve konu üzerinde hassasiyetle durduğunu biliyoruz. Bu nedenle bakanlığımız bunu Kültür Müdürlüğümüzde muhafaza etmemizi ve müzemiz açıldığı zaman hak ettiği yerde sergilenmesibize yazılı olarak bildirdi."