500 TL’ye geleceğin aracı!

Türkiye’de vergiler dahil 140 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla sadece 2. el olarak alabileceğiniz bu araca sıfır kilometrede 500 TL’ye sahip olabilme şansı doğdu.

Türkiye’de normalde resmi distribütörü olmadığı ve kendisi de girmediği için satılmayan Tesla modelleri ancak ikinci el veya grey marketlerde yer alabiliyor.

Bunların da sayısı 2 elin parmağını geçmiyor. İstanbul Anadolu Yakası’nda yer alan Capitol alışveriş merkezi ise elektrik modasına uyarak sıfır kilometre bir Model X’i sergilemeye başladı. AVM 1 Kasım 2017-1 Şubat 2018 tarihleri aralığında toplamda her 500 TL ve katları alışveriş yapan herkesi çekilişe dahil ederek bir kişiye Tesla’nın bu martı kanatlı elektrikli aracını vereceğini açıkladı.

ARACIN ÖZELLİKLERİ

Normalden 10 kat büyük hava filtresindeki artı basınç özelliği, aracın içindeki havaya mikrop girmesine ve içeride barınmasına engel oluyor. Öyle ki, hava filtresinde biyolojik saldırılara karşı koruma özelliği bile bulunuyor.Dikkat çeken bir diğer özelliği ise Tesla’nın cam panelleri güneşin zararlı ışınlarına (UV) karşı koruyor olması. Dünyanın en hızlı SUV aracı seçilen Tesla, Model X’e bir değil, iki motor eşlik ediyor.

Güvenlik nedeniyle aracın altına konumlandırılan motorlar, kullanıcısına ön bagaj konforu olarak sunuluyor. Tesla’nın gelişmiş otonom sürüş teknolojisi ile araç kendi kendine hedefine ulaşabiliyor. Araç, trafikteki genel hıza kolayca uyum sağlıyor, şerit değiştirebiliyor, otoyol çıkışlarını fark edip çıkabiliyor, otoyol kenarında veya park bölgelerinde park edebiliyor ya da park alanından kendi başına çıkıp yanınıza gelebiliyor