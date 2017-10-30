500 milyonluk yeni iş adresi

Şirketin, sanayi kuruluşları ve KOBİ’lere özel, depo, dükkan, showroom, atölye gibi pek çok ihtiyacı içeren İş Modern projesinin diğer iki halkası ise İkitelli’de hayata geçirilmişti. 151 bağımsız birim yer alacak projede alan büyüklükleri 250 metrekareden başlıyor. Ortalama büyüklüğün ise 500 metrekare olduğu projede, tek katta 12 bin metrekareye çıkan alan da mevcut. Projede metrekare birim fiyatları ise 4 bin 300 liradan başlıyor. 26 bin metrekare arsa üzerinde hayata geçen projenin Aralık 2019’da teslim edilmesi planlanıyor. Tamamlandığında proje değerinin 500 milyon lirayı aşacağını belirten Sinpaş Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, diğer İş Modern projelerinin 3 yılda alıcısına yüzde 150 kazandırdığını söyledi. Mahmut Sefa Çelik şirket bünyesinde 48 aya kadar vade farksız ödeme imkânı sağladıklarını, ayrıca diğer kredili alımlarda da çeşitli modeller sunduklarını ifade etti. Projede fiyatlar ise 1 milyon 93 bin 500 liradan başlıyor, 9 milyon 645 bin 500 liraya kadar yükseliyor.