500 milyar dolarlık mega kent projesi

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, katıldığı ekonomik forumunda "Vision 2030" planlarını açıkladı. Prens Selman, kuzeybatıda Mısır ve Ürdün'e uzanan 26 bin 500 kilometre karelik NEOM bölgesinin geliştirileceğini söyledi. Selman, ülkesini petrol gelirlerindeki bağımlılıktan uzaklaştırmak için bu bölgeye 500 milyar dolarlık yeni bir şehir ve ticaret bölgesi inşa etme planlarının olduğunu söyledi. Bölge, gıda ve enerji teknolojisi olmak üzere dokuz sektör üzerinde yoğunlaşacak.

TURİZM GELİŞTİRME PROJESİ

Öte yandan, Suudi Arabistan son aylarda muhafazakar krallığı modernleştirmeye yönelik bir dizi reform başlattı. Kral Selman, geçtiğimiz aylarda kadınlara ilk kez araba kullanmak için izin veren bir kararname yayınladı. Ardından Körfez'deki 50 adayı ve Kızıl Deniz'deki diğer siteleri lüks tatil beldeleri haline getirmek için kapsamlı bir turizm geliştirme projesi başlattı.