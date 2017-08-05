500 bin dolarlık fidye operasyonu

Suriyeli çocuklara Türkçe dersi verilen okulun çıkışında 10 yaşındaki A.Z. ve 12 yaşındaki A.Z., 31 Temmuz’da yanlarına yaklaşan plakasız bir otomobille kaçırıldı. Okul servisi yetkilisi, çocukları bir süre bekleyip gelmemeleri üzerine durumu aileye bildirdi. Kaçırılan çocukların amcası M.F.Z. polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada şüphelilerin irtibatta olduğu kişiler, amca M.F.Z'yi İran'a ait bir telefon numarasından arayarak, ‘yeğenlerini kaçırdıklarını, 500 bin dolar vermesi karşılığında serbest bırakacaklarını’ söyledi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi çalışma başlattı.

POLİS VİDEO’DAN ÇÖZDÜ

Ekipler, aileye gönderilen çocuklara ait videodan yola çıkarak çalışmayı derinleştirdi. Çalılık ve fundalık alanda çekildiği belirlenen görüntüler üzerine polis, Şile ve Ağva'da saha çalışması yaptı. Polis ile jandarma ekipleri, Ağva’daki bir kamp alanında 1’i kadın 2 erkek şüphelinin yanında iki çocukla çadır kurup yaklaşık 1.5 gün kalıp ayrıldıklarını belirledi. Saha çalışması sırasında polis ekiplerinden kaçmaya çalışan şüphelilerin kullandığı otomobil, jandarma ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Otomobilde bulunun 3 şüpheli gözaltına alınırken, kaçırılan 2 Suriyeli çocuk kurtarıldı. Şüphelilerin, otomobilin plakasını gizlemek için aracın ön kısmına plakayı örtecek şekilde Türk bayrağı astıkları tespit edildi. Polis, kadın şüpheli Hürriyet D. ile Şuayip D. ve Murat Ç.'nin emniyetteki sorgusunda iki azmettirici isme ulaştı. Düzenlenen operasyonla azmettirici oldukları öne sürülen Necmettin K. ile Ahmet M. de yakalandı. Fidye için kaçırılan iki kardeş ailelerine teslim edildi.