50 yıllık efsane

MÜZİK hayatına 1967 yılının sonunda başlayan Moğollar, kuruluşunun 50’nci yılını konserle kutladı. Önceki akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen, sunuculuğunu İzzet Öz’ün üstlendiği konser, Nebil Özgentürk’ün hazırladığı “Moğollar” belgeselinin gösterilmesiyle başladı.
2 bin kişinin izlediği konserde Moğollar yaklaşık 3.5 saat sahnede kaldı. Gecede sırasıyla Bülent Ortaçgil, Teoman, Nejat Yavaşoğulları, Ezhel, Ezgi Aktan, Harun Tekin, Ayzer Danga, Hayko Cepkin, Utku Ünal, Halit Ergenç, Hüseyin Turan ve Duman da sahneye çıktı. Gecenin sonunda tüm sanatçılar sahnede bir araya gelip “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü seslendirdi.
Moğollar grubu, konser öncesi gazetecileri kuliste ağırladı. Grup adına konuşan Cahit Berkay, “Çok heyecanlıyız. 50 sene dile kolay. İnsanı biraz korkutuyor, biraz da gururlandırıyor. Bu 50 yıl içinde çok önemli isimlerle; Barış Manço, Cem Karaca, Engin Yörükoğlu ve daha niceleriyle çalıştık. Bu kadar uzun sene dayanan başka grup yok” dedi. Gecede sahne alan sanatçılardan Harun Tekin, “5 yıl süren dürümcünün bile efsane olduğu bu ülkede 50 yıllık rock grubu kara efsanedir” diye konuştu.
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