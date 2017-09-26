50 yıl sonra iade etti

Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmekte olan Yortan Kabı, 1960’lı yıllarda Efes Örenyeri’ndeki bir dükkndan Thelma Bishop tarafından satın alınarak, yurt dışına çıkarılmıştı. Adam Partridge müzayede firmasına mezat yoluyla satılmak istenen eserin Türkiye’den çıkarılmış binlerce yıllık tarihi bir miras olduğunun anlaşılması üzerine ise firma danışmanı Jason Wood eser sahibine aracılık ederek Yortan Kabı’nın Türkiye’ye iade edilmesini sağlamıştı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından daha evvel iki adet Müzekart (Museumpass İstanbul) gönderilen İngiliz vatandaşları Thelma Bishop ile Jason Wood Bakan Kurtulmuş’un talimatlarıyla Türkiye’ye davet edilerek 23-27 Eylül tarihleri arasında Ankara’da ağırlandı.



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bakanlık makamında kabul ettiği Thelma Bishop ile Jason Wood’a ayrıca saray koleksiyonundan ’Ayasofya Kubbesi’ ile ’Mühürlü Vazo’ hediye ederek, yaptıkları jest dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.



Bir tarihi eserin, küçük de olsa, ait olduğu toprakta güzel olduğunu belirten Bakan Numan Kurtulmuş, kabulde yaptığı konuşmada bu millete, bu topraklara ait olan her eserin bir hafiye gibi peşine düştüklerini dile getirdi.





Türkiye’ye 50 yılın ardından davet edilmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Thelma Bishop ise konuşmasında Bu tarihi eser 50 yıl sonra ait olduğu topraklara geri döndü. Türkiye’de mükemmel geçirdiğimiz 4 günden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bu tarihi eseri müzede görmek çok güzel. Ayrıca İngiltere’ye beraberimizde götüreceğimiz çok sayıda öykümüz var, özellikle gördüğümüz konukseverlik hakkında.ö dedi.



Adam Partridge müzayede firması danışmanı Jason Wood ise, İngiltere’de müzayede evlerinin bu tarihi eserlerin kendi ülkelerine dönmesi konusunda genel olarak yardımcı olduklarını kaydederek, eserlerin nereye ve hangi yıla ait olduğunun değerlendirilmesi hususunda yaptıkları incelemeler neticesinde, Yortan Kabı’nın ülkesine iade edilmesi için görüş birliğine vardıklarını söyledi.





BİNLERCE YILLIK YORTAN KABI’NIN HİKAYESİ



Yortan kültürü adı verilen üretim tekniği stil özelliklerine sahip olan eser 1960’lı yıllarda ülkemizi ziyaret eden İngiliz vatandaşı Thelma Bishop tarafından bir hatıra olarak Efes Örenyeri yakınlarındaki bir dükkndan iyi niyet çerçevesinde satın alınarak, yurt dışına çıkartılıyor.



Londra’da faaliyet gösteren bir müzayede firması olan Adam Partridge, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğine başvurarak, firmaya mezat yolu ile satılması için getirilen bir kültür varlığının Türkiye’den yasa dışı olarak çıkarıldığının anlaşılması üzerine, sahibi tarafından ülkemize iade edilmek istendiğini belirtiyor.



Adam Partridge müzayede firması yetkilisi Jason Wood, eserin ülkemizden çıkarılmasının yanlış olduğunu ifade ediyor ve binlerce yıllık ’Yortan Kabı’ 16 Ocak’ta Türkiye’nin Londra Kültür ve Tanıtma Müşavirliğine teslim ediliyor. Eser 29 Mart tarihinden bugüne Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmeye başlıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ise eseri iade eden Thelma Bishop ile müzayede firmasının danışmanı Jason WOOD’a hediye edilmek üzere iki Müzekart (Museumpass İstanbul) gönderiyor. Ayrıca, tarihi eserin ülkemiz kültür hazinesine kazandırılmasına katkı sağlayan Thelma Bishop ile beraberindeki John Needham ve Jason Wood ile beraberindeki B. Nilgun Oz Wood 23-27 Eylül tarihleri arasında Bakanlık tarafından Ankara’da ağırlanıyor.



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un eseri Türkiye’ye iade edenlere birer teşekkür hediyesi takdim ettiği ’Yortan Kabı’ millattan önce 3 bin ile 2 bin yılları arasına tarihlenen Erken Bronz Çağı eseri ve 26.5 cm. yüksekliğinde pişmiş topraktan bir sürahi-testi biçiminde.

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