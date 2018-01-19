50 yıl sonra hâlâ muhalif bir grubuz

◊ Moğollar’ın 50’nci yılı, yarım asır oldu. Ayrıca Türkiye’de ilk defa bir müzik grubu 50’nci yılını kutluyor. Tebrikler.

CAHİT BERKAY: Teşekkür ederiz. 1967 yılı sonbaharıydı ilk beş arkadaş bir araya geldiğimizde. İlk konserimizi de 6 Aralık’ta Süreyya Opera Binası’nda verdik. ‘Rock’ diye bir ayrım yoktu henüz. Rock, 68 kuşağının hayatta duruş tarzıydı. Biz de bunlardan etkilenerek muhalif bir duruş edindik Moğollar olarak. 50 yıl sonra bugün hâlâ aynı duruştayız, hâlâ aynı muhalif tarzımızla ayakta duruyoruz.

◊ Moğollar’ın üyeleri sürekli değişmiş. Cem Karaca, Barış Manço, Selda Bağcan ve niceleri. Sebebi neydi?

TANER ÖNGÜR: Saydığınız isimlerin hepsi bizim arkadaşımız. O yıllarda neredeyse her gün bir otelin lobisinde bir araya gelirdik diğer gruplarla. Mesela Barış’la da Paris’te yolda karşılaşmıştık. Cem ise benim abim gibiydi, Cahit’in yol arkadaşıydı. Selda ise küçük bir denemeydi, 45’lik yaptık. Bu arada şu anki solistimiz Emrah doğdu (Karaca), Serhat (Ersöz) doğdu, 25 yıldır klavyede. Davulcumuz Kemal (Küçükbakkal) daha doğmamıştı bile.



Barış Manço'lu yıllar

◊ İki kuşak bir arada çalışıyorsunuz, var mı anlaşmazlıklar?

KEMAL ERSÖZ: Ben grubun en genç ve en son üyesiyim, Moğollar’da çalmak benim için her zaman gururdur.

EMRAH KARACA: Aramızda yaş farkı var, doğru, fakat hem sahnede hem de dışarıda bir sofraya oturduğumuzda fark sıfıra iniyor. Çok keyifli sohbet eder, çok iyi anlaşırız gerçekten.

TANER ÖNGÜR: Biz onlarla çalarken genç hissediyoruz ama onlar bizimle yaşlandı. Kemal bir anda olgunlaştı mesela, Serhat’ın saçlara bakın, bembeyaz.

SERHAT ERSÖZ: Tabii abi, üzüm üzüme baka baka beyazlıyor.

◊ Yakında büyük bir konseriniz var. Neler olacak bu 50’nci yıl konserinde?

KEMAL KÜÇÜKBAKKAL: Biz önce kendi şarkılarımızı çalıp konserimizi verip sonra konuk sanatçılarla eğlenmeyi planlıyoruz, unutulmaz bir gece olacak. Hayko Cepkin, Fuat Güner, Hüseyin Turan, Moğollar’ın ilk davulcusu Ayzer Danga, ilk vokali Aziz Azmet, İlhan Erşahin, Nejat Yavaşoğulları, Harun Tekin gibi isimler olacak. Başka konuklarla da görüşülüyor hâlâ.



İlk konserlerini 1967’de Süreyya Operası’nda veren yarım asırlık grup Moğollar, 9 Şubat’ta 50’nci yıl konseriyle Zorlu PSM’de. İki konser arasındaki 50 yıla 23 tane 45’lik ve 11 stüdyo albümü sığdırdılar.