50 yıl önce Türkiye'den kaçırılmıştı! Müzeden çıkartıldı

İsviçre hükümeti 2010 yılında, Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül olarak bilinen mitolojik kahramana ait ’12 iş’in tasvir edildiği lahdin kaçırılmış olabileceğine dair ihbar üzerine tarihi esere el koyup Türkiye ile temasa geçti. İsviçre Kültür Bakanlığı, M.Ö. 2’nci yüzyılın sonlarında Roma İmparatorluğu döneminde yapılan lahdin Antalya’dan İsviçre’ye kaçırıldığını açıkladı. Herakles Lahdi’nin Antalya’nın Aksu İlçesi sınırları içerisinde yer alan Perge Antik Kenti nekropolünde, 1960’lı yıllarda yapılan kaçak kazılarda bulunduğu ve yurt dışına çıkarıldığı saptandı.



YOLA ÇIKARILMAYA HAZIR



M.Ö. 2’nci yüzyıla tarihlenen Roma dönemine ait lahdin 235 santimetre boyunda, 112 santimetre genişliğinde ve 3 ton ağırlığında olduğu biliniyor. Cenevre’de 3 ay sergilenen lahdin Türkiye’ye iade işlemleri başlatılmıştı. Cenevre’ye giden Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, müze yetkilileri ve bakanlık yetkilileri, Cenevre Üniversitesi Sanat ve Tarih Müzesi’nde bulunan Herakles Lahdi’ni, 50 yılı aşkın süre sonunda yeniden ait olduğu topraklara getirilmesi için işlemleri tamamladı.



CENEVRE’DE MÜZEDEN ÇIKARTILDI



Cenevre’deki bürokratik işlemler tamamlandıktan sonra Herakles Lahdi, Türkiye’ye dönüşü için özel bir şekilde paketlenerek, sergilendiği Cenevre Üniversitesi Sanat ve Tarih Müzesi’nden asansör sistemiyle çıkartıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cenevre Başkonsolosluğu, lahdinin müzeden çıkarılması sırasında çekilen fotoğrafları paylaştı.



HAVAYOLUYLA GELİYOR



Herakles Lahdi havayoluyla önce İstanbul’a, ardından da Antalya’ya getirilecek. Lahidin 10 Eylül Pazar günü Antalya Müzesi’nde olması planlanıyor. Antalya Müze Müdürlüğü’nde lahidin sergileneceği alanla ilgili hazırlıklar tamamlandı. Özel bir açılış töreni düzenlenecek lahid için mor bir örtü hazırlandı.



HERAKLES’İN 12 İŞİ



Efsaneye göre Amphitryon’un savaşa gitmesi üzerine onun görünümünde Alkamene ile ilişkiye giren Zeus’un, Alkamene’den Herakles adında bir çocuğu dünyaya gelir. Alkamene’nin Zeus’tan hamile kalması, Tanrıça Hera’yı çok sinirlendirir. Yarı tanrı, yarı insan olarak bilinen Herakles, tanrısal güçlere ve Hera’ya dayanamayarak bir gece cinnet getirerek çocuklarıyla birlikte ailesini ateşte öldürür. Herakles bu cinayetlerden sonra Pythia Apollonu khinine danışmaya gider ve Eurystheus’un hizmetine girerek onun verdiği görevleri yerine getirmesine karar verilir.



Bu görevler şöyle sıralanır;



1- Nemea Aslanı’nı yenmek.



2- Lerna gölündeki Hydra’yı öldürmek. Çok başlı yılan olan Hydra, tanrıça Hera tarafından yetiştirilmiştir.



3- Artemis’in kutsal hayvanlarından Kyreneia Geyiğini yakalamak.



4- Erymanthian dağında yaşayan büyük yaban domuzunu diri yakalamak.



5- Augias’ın ahırlarını bir günde temizlemek.



6- Stymphalos’da yaşayan ve o bölgedeki insanların rahatını kaçıran Stymphalian kuşlarını kovmak.



7- Girit’e gidip Poseidon’un Minos’a verdiği azgın Girit boğasını getirmek.



8- Trakya kralı Diomedes’e ait dört vahşi kısrağı yakalamak.



9- Amazonlar kraliçesi Hippolyta’dan büyülü kemerini almak.



10- Okeanos’un bir adasında bulunan 3 gövdeli dev Geryoneus’un sığırlarını çalmak.



11- Hesperidler’in altın elmalarını getirmek.



12- Hades’in ölüler ülkesini koruyan Kerberos adlı köpeği yeryüzüne çıkarmak.

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