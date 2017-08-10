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50 ünlüye reklam uyarısı

Hürriyet Haber
10 Ağustos 2017 - 22:11Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 22:11

SAĞLIK Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, (TİTCK) internet ya da sosyal medya üzerinden “sağlık beyanıyla” yapılan ürün satışlarını önlemek için harekete geçerek, aralarında sanatçı, sunucu ve mankenlerin de yer aldığı 50 ünlüye mektup gönderdi.

TİTCK Başkanı Hakkı Gürsöz imzasıyla gönderilen mektuplarda, hastalıkları tedavi ettiği ya da zayıflattığı iddiasıyla yani sağlık beyanıyla satılan ürünlerin sonu ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık problemlerine yol açabildiği hatırlatıldı. Bakanlığın, reklam filmlerinde rol alsa da almasa da mektup gönderdiği ünlüler arasında, “Seda Akgül, Seda Sayan, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Sibel Can, Demet Akalın, Hadise, Ebru Şallı, Hülya Avşar, İvana Sert, Kerimcan Durmaz, Esra Erol, Zuhal Topal, Oylum Talu, Acun Ilıcalı, Ender Saraç, Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya, Ayşe Arman, Mesut Yar ve Saba Tümer” bulunuyor.

Genellikle internet ya da sosyal medya üzerinden tanıtımı yapılan bu ürünlerin Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı ya da ruhsatlı olmadığı, pek çoğunun izinsiz olarak piyasaya sürüldüğünün tespit edildiği de vurgulandı. Ünlülere gönderilen mektupta, “Özellikle sağlık alanında farkındalık ve davranış değişikliği oluşturma sürecinde rol modellerin önemi yadsınamaz. Toplumun gözü önünde olan ve örnek alınan kişilerden birisiniz, bu nedenle paylaşımlarınız ve söylemleriniz kamuoyu için önemlidir” ifadelerine yer verildi. Hakkı Gürsöz, halkın bilinç düzeyinin artırılması amacıyla ünlülerden tam destek beklediklerini vurguladı.

Etiketler: Sağlık Bakanlığı , TİTCK , gazetehaberleri
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