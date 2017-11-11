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50 ülkeden yabancı yatırımcı geliyor

Hürriyet Haber
11.11.2017 - 20:41 | Son Güncelleme:

GAYRİMENKUL sektörü, bu yıl durağanlaşan yabancıya satışı yeniden canlandırmak için harekete geçti. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından 23-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan CNR İstanbul Emlak Zirvesi ve Fuarı bu yıl ‘Şimdi Türkiye’ye yatırım zamanı’ mottosuyla gerçekleştirilecek ve yabancı yatırımlarını artırmanın yolları aranacak.

Bu kapsamda zirvede yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekmek için yatırım potansiyeli anlatılacak ve projeler tanıtılacak. Fuarda bu yıl odak noktası yine Körfez ülkeleri olurken, gayrimenkul sektörünün açılmak istediği yeni pazarlar da ortaya çıktı. Aralarında Rusya, İran, BAE, Suudi Arabistan, Katar başta olmak üzere 50’nin üzerinde ülkeden yatırımcıları ağırlayacak olan CNR Emlak Fuarı’nın bu yılki yeni pazarları Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Afganistan, Cezayir ve Fas olarak belirlendi. CNR Holding Genel Koordinatörü Cem Şenel, yeni pazarların katılımcıların tercihine göre belirlendiğini ifade ederek, “Körfez ve Rusya odak noktaları olsa da Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Pakistan, Afganistan, Cezayir ve Fas gibi ülkelere de açılmak istiyorlar” dedi. Şenel, fuara yerli ve yabancı 25 binin üzerinde ziyaretçi beklendiğini söyledi. Zirvenin konuşmacılarından REIDIN Türkiye Ülke Müdürü Kerim Alain Bertrand ise “Küresel likiditenin azaldığı bir ortamda Türkiye’ye yatırım akışının azalması da çok normal. Türkiye’de yaşanan bölgesel olumsuzluklar, ülke cazibesini bir miktar olumsuz etkilese de yabancı yatırımcılar ‘bekle-gör’ politikasıyla toz bulutu dağıldıktan sonra ilgi göstermeye devam edecektir” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri
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