50 milyon TL’ye yılın ilk satın alması

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, “Tekfen olarak tarımsal girdi alanında yıllardır Toros Tarım markasıyla faaliyet gösteriyoruz. Holding’in tarım alanındaki faaliyetlerini genişletme stratejimiz çerçevesinde, şimdi de tarımsal üretim alanında lider bir markayı bünyemize katıyoruz” dedi. Tekfen Holding, Alanar Meyve ve Alara Fidan’a 2018-2020 yılları arasında 160 milyon TL’lik yatırım yapacak. Kurulduğu günden bu yana faaliyet gösterdiği her alanda lider ve öncü olan Tekfen Grubu, 2018 yılının ilk satın almasını tarım sektöründe gerçekleştiriyor. Türkiye’nin en büyük meyve üreticisi ve ihracatçısı firmalarından olan Alanar Meyve ve kardeş şirketi Alara Fidan’ın yüzde 90’ı, 49.6 milyon TL bedelle Tekfen Holding grup şirketlerinden Tekfen Tarımsal Araştırma Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından satın alınmak üzere sözleşme imzalandı. Hisse devri Rekabet Kurulu onayını takiben gerçekleşecek. Her iki şirketin kurucusu ve Türkiye’de meyvecilik sektörünün duayenleri arasında yer alan Yavuz Taner, geri kalan yüzde 10 hissesi ile hissedar olarak kalacak ve bilgi-birikimini Tekfen çatısı altında Türk tarım sektörüne aktarmaya devam edecek.