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50 F-35 savaş uçağı 3.7 milyar dolarlık ödeme

REUTERS
31 Temmuz 2017 - 15:03Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 15:06

ABD Savunma Bakanlığı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin satın aldığı toplam 50 adet F-35 uçağı için 3.7 milyar dolar ödemenin üretici şirket Lockeed Martin'e yapıldığını açıkladı.

 

Lockheed Martin, ABD dışındaki ülkeler için uçakları "nihai hale gelmemiş kontrat" adı verilen geçici bir aranjman kapsamında üretiyor. Bu ödeme şirketin ABD için uçak üretebilmesinin de önünü açıyor.

Pentagon'un Cuma akşamı yaptığı açıklamaya göre ödeme Türkiye için üretilen dört adet F-35A, İngiltere için bir adet F-35B, İtalya için bir F-35A, Avustralya ve Hollanda için sekizer F-35A, Norveç için altı F-35A, ve diğer ülkelere satış için 22 adet F-35A karşılığı yapıldı.

Pentagon bundan önceki alımlarda ABD hava kuvvetleri ve yabancı devletler için üretilen F-35A tipi uçak başına 102 milyon dolar ödemiş, Şubat ayında yapılan kontratta uçak başı fiyat 95 milyon dolara düşmüştü.

F-35 uçaklarının A tiplerinin yanı sıra kısa pistlerden veya dikine kalkış yapabilen B tipi ve uçak gemilerinden kalkabilen C tipi modelleri üretiliyor.

 

Etiketler: Lockheed Martin , F-35A , İtalya
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