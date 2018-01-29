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    50 Cent yanlışlıkla bitcoin zengini oldu

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 11:55 | Son Güncelleme:

    Dünyaca ünlü rap sanatçısı 50 Cent’in Bitcoin zenginlerinden olduğu ortaya çıktı.

    2002 yılında yayınladığı 'In da Club' şarkısıyla büyük beğeni toplayan ve tüm dünyada milyonlarca hayrana kavuşan rapçi 50 Cent TMZ'nin haberine göre, 2014 yılında satışa sunduğu Animal Ambition ile bitcoin ile ödeme yapmayı kabul etmişti. O tarihte albümün satışlarından 700 bitcoin elde eden sanatçı, 2014 yılında bitcoin’den 460 bin dolar kazanmıştı.

    Yaklaşık dört yıl önce bir bitcoin’in değeri 660 dolar idi. 50 Cent’in bitcoinden elde ettiği bugünkü kazanca bakıldığında ise 8 milyon dolarlık kazanç karşımıza çıkıyor. 

    50 Cent, bitcoin’den elde ettiği bitcoin gelirini sosyal hesapları üzerinden doğruladı ve Güney bölgesinden gelmiş bir çocuk için bu başarının hiç de fena olmadığını söyleyen ünlü sanatçı kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

    Etiketler: üniversite
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