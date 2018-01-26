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50 Cent, Bitcoin'den 8 milyon dolar kazandı

Hürriyet Haber
26.01.2018 - 10:40 | Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü rap yıldızı 50 Cent, 2014 yılında çıkardığı bir albümünün, Bitcoin ile satın alınmasına izin vermiş ve zaman içerisinde bu durumu unutmuştu. Rap yıldızı, unuttuğu Bitcoin hesabından, 8 milyon kazandı.

Dünyanın en popüler rap yıldızlarından birisi olan 50 CentAnimal Ambition adlı albümünü 2014 yılında piyasaya sürmüş ve Bitcoin ile satın alınmasına izin vermişti. Albümden sonra kısa bir zaman daha Bitcoin hesabını kullanan 50 Cent, daha sonralarda uğraşmayı bıraktı. 

50 Cent, Bitcoinden 8 milyon dolar kazandı

50 Cent'in albümü piyasaya sürdüğü tarihte Bitcoin'in değeri 662 dolardı. O dönemde rap yıldızının yaptığı Bitcoin satışları sonrası kazandığı değer 400 bin doları aştı. Bitcoin'in son zamanlarda iyice yükselmesiyle birlikte 50 Cent'in hesabında şu anki kura göre 7 ila 8.5 milyon dolar arasında bir paranın olduğu söylendi. Kazandığı parayı hem Instagram hem de Twitter'dan duyuran 50 Cent; "Güney tarafından bir çocuk için fena değil, kendimle gurur duyuyorum" dedi. Sonrasında da "Numara yapmayacağım, bu b.ka sahip olduğumu unutmuştum." açıklamasını yaptı. 

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