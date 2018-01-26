50 Cent, Bitcoin'den 8 milyon dolar kazandı

Dünyanın en popüler rap yıldızlarından birisi olan 50 Cent, Animal Ambition adlı albümünü 2014 yılında piyasaya sürmüş ve Bitcoin ile satın alınmasına izin vermişti. Albümden sonra kısa bir zaman daha Bitcoin hesabını kullanan 50 Cent, daha sonralarda uğraşmayı bıraktı.

50 Cent'in albümü piyasaya sürdüğü tarihte Bitcoin'in değeri 662 dolardı. O dönemde rap yıldızının yaptığı Bitcoin satışları sonrası kazandığı değer 400 bin doları aştı. Bitcoin'in son zamanlarda iyice yükselmesiyle birlikte 50 Cent'in hesabında şu anki kura göre 7 ila 8.5 milyon dolar arasında bir paranın olduğu söylendi. Kazandığı parayı hem Instagram hem de Twitter'dan duyuran 50 Cent; "Güney tarafından bir çocuk için fena değil, kendimle gurur duyuyorum" dedi. Sonrasında da "Numara yapmayacağım, bu b.ka sahip olduğumu unutmuştum." açıklamasını yaptı.