 50 binin üzerinde kişi başvuru yapıyor Sadece 50 kişi seçiliyor...

HANİ bazı ortamlarda bulunmak içinizi ısıtır, enerji ve mutluluk verir... İşte öylesine bir buluşmaydı bizimkisi. Büyük Young Guru Academy (YGA) ailesiyle iki hafta önce hınca hınç dolu 2 bin 300 kişilik bir salonda tanıştım. Türkiye’nin zirvesine çıkmış iş insanları, bilim insanları, yöneticiler lise ve üniversite öğrencileri ile beraber olmak tecrübelerini aktarmak, çift kanatlı gençlerin yetişmesine katkı sağlamak için koşa koşa gelmişti. Çift kanatlı gençler... Aslında biraz sonra okuyacaklarınızı bir cümle ile özetlemem gerekirse işte bu. İki ayrı buluşmada en çok bunu duydum Sinan Yaman’dan. Kendisi Unilever’de global inovasyon takımının 22 ülkeden sorumlu yöneticisiyken ayrılmış. Anne öğretmen, baba hakim bir ailede yetişince Sinan Yaman’ın giderek başkalaşan bir adama tahammülü olmamış ve kariyerini bir kenara bırakıp kendisini eğitime adamış. Özel okul, üniversite, vakıf falan değil, uluslararası bir sivil toplum örgütü olan Young Guru Academy’nin (YGA) kurucusu ve ilk başkanı Sinan Yaman. Onun, arkadaşlarının, gönüllülerin, mentorların kısacası YGA Ailesi’nin büyük bir amacı var artık.

Çift kanatlı gençlerin yetişmesi...

Peki ama çift kanatlı genç ne demek?

Çift kanatlı bir gencin ilk kanadında vicdanlı hayaller var. YGA’ya seçilecek gençler önce vicdanlı olacak. Amacı uğruna birilerini ezen, gözünü para bürümüş hayalleri olanlara geçit yok burada... Diğer kanatta donanım ve yetenek var. Kendini yetiştirmiş ya da yetişmeye aday, dinleyen, öğrenen, üreten bir gençlik hedef...

Sadece bu da değil. Yani çift kanatlı gençlerin yetişmesiyle bitmiyor YGA’nın amacı. Nihai hedefte bu çift kanatlı gençlerin birlikte uçması var. Yani takım oyunu oynamayan, bireysel başarı peşinde koşanların da yeri yok YGA’da...

YGA’LILAR NASIL YETİŞİYOR

YGA’ya her yıl 50 binin üzerinde lise ve üniversite öğrencisi başvuruyor. 5 aşamalı mülakatla 50 kişi seçiliyor. Seçilen YGA’lılar bilim insanı, akademisyen ve uluslararası tecrübesi olan üst düzey yöneticilerden oluşan; aralarında Prof. Aziz Sancar, Prof. Kristi Raube, Faruk Eczacıbaşı, Prof. Mehmet Toner, Ali Koç, Prof. Doğan Cüceloğlu gibi isimlerin olduğu YGA Hayal Ortaklarından besleniyor. Öğretilerini YGA’nın sosyal inovasyonlarında 5 bin saatin üzerinde gönüllü çalışırken içselleştiriyorlar. YGA’nın global partnerleri Harvard, MIT, Duke ve UC Berkeley ile yapılan stratejik ortaklık kapsamında bu üniversitelerden gelen öğrenciler de sahada YGA’lılarla birlikte çalışıyor.

3 BİN SAATLİK SOSYAL İNOVASYON

YGA Sosyal İnovasyon Programı 3 aşamadan oluşuyor:

1. Keşfetme: YGA’ya başvuranların formları Hayal Ortakları tarafından tek tek, özenle okunuyor. Seçilen 2.500 kişi YGA Zirvesi’ne katılıyor. Zirve sonrası hayal ortaklarının mülakatlarıyla seçilen 50 kişi, 2 yıl süren YGA Sosyal İnovasyon programına katılıyor.

2. Yetiştirme: Seçilen 50 YGA’lı, teknoloji temelli sosyal inovasyonlarda 3.000 saat gönüllü çalışıyor, Hayal Ortaklarından yılda 250 saat eğitim ve YGA mezunlarından birebir mentorluk alıyor. YGA’lıların bu kadar çok kıymetli ismin dahil olduğu sistemde eğitilirken yüklendiği amaç karşısında duygulanmamak mümkün değil. YGA programına alınan gençler iki ayrı sosyal inovasyon programında çalışıyor. Teknoloji bazlı bu programların ilki görme engellilerin hayata katılımını artırmak. Diğeri ise koruma altındaki çocuklara bilimi sevdirmek.

3. Geliştirme: 2 yıllık sosyal inovasyon programını tamamlayanlar arasından 10’a yakın YGA’lı mezunlar arasına katılıyor. YGA Mezunlarından bazıları kendi girişimlerini kuruyor ya da çokuluslu şirketlerde yönetici olarak çalışırken; bazıları da YGA ve YGA girişimlerinde profesyonel olarak çalışıyor. Hayal Ortakları ile evlerinde gerçekletirilen Lider Gelişim Programlarına katılıyor ve Hayal Ortaklarından birebir mentorluk alıyorlar. SGölgeleri olarak yönetim-icra kurulu toplantılarına katılıp; sahada gözlem yapıyorlar.

YGA’LI İNOVASYONLAR: AKILLI BASTON VE BİLİM SETİ

YGA’lılar daha iyi bir dünya için teknoloji temelli sosyal inovasyonlarla ilklere imza attılar. YGA’lıların birlikte projelendirip, hayata geçirdiği sosyal inovasyonlar:

* Dünyanın en akıllı bastonu WeWALK

* Türkiye’nin ilk yüzer güneş enerjisi sistemi Hydrosolar

* 200 bin engellinin hayatını kolaylaştıran platform Hayal Ortağım

* Bilimi sevdiren TWIN Bilim Seti

BİLİM SETİ ARÇELİK’TEN, BASTON VESTEL’DEN

YGA içinde oluşturulan Anadolu’ya Bilim Göçü Projesi, bilimden uzak büyüyen çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlıyor. Bu amaçla YGA mezunları bir bilim kiti tasarladı adı Twin. Adın niye Twin çünkü birini siz alıyorsunuz, diğeri ihtiyacı olan bir çocuğa ücretsiz veriliyor. Tüm Türkiye’nin fonlamasına açılan Twin için, 2 ayda 924 kişi destek olmuş ve 181 bin TL toplanmış. YGA mezunları, yenilenebilir enerji ve teknoloji alanlarında geliştirdikleri inovasyonlar sayesinde YGA’ya kaynak yaratıyorlar. Bu girişimler bir start-up mantığında şirketleştiriliyor. 2020 yılında toplam gelirin yüzde 40’ının bu girişimlerden sağlanması amaçlanıyor. Şu anda 400-500 lira aralığında satılan Twin Bilim Seti’nin Türkiye’de üretilmesi için Arçelik’in tedarikçileriyle koordineli bir çalışma başlatılmış. Vestel ise görme engellilerin kullanacağı akıllı bastonun geliştirilip, üretilmesini üstlenmiş.

YGA nasıl kaynak yaratıyor?

YGA’nın özkaynağını; kitlesel fonlama ile 20 bini aşkın bireysel destekçi, 50’nin üzerinde stratejik hayal ortağı uluslararası firma ve YGA mezunlarının sürdürülebilir bir YGA için kurdukları girişimler oluşturuyor.

YGA Hayal Ortakları

* Prof. Aziz Sancar

* Ahmet Bozer, Bağımsız YK Üyesi

* Ali Koç, Koç Holding Başkan Vekili

* Sani Şener, TAV CEO

* Prof. Mehmet Toner, Harvard - MIT

* Begümhan Doğan Faralyalı, Doğan Holding YK Bşk

* Murat Özyeğin, FIBA YK Üyesi

* Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı YK Bşk Yard

* Erden Timur, NEF Kurucu ve YK Başkanı

* Kaan Terzioğlu, Turkcell CEO

* Mehmet Büyükekşi, TİM Başkanı

* Prof. Doğan Cüceloğlu

* Hüsnü Özyeğin, FIBA Holding YK Bşk

* Cihangir Kavuncu, Unicredit HRCOO

* Emre Zorlu, Zorlu YK Üyesi

* Bengi Korkmaz, McKinsey Partner

* Azra Kohen, Yazar

* Ozan Şener, SERO CEO

* Levent Çakıroğlu, Koç Holding CEO

* Burak Sevilengül, Etisalat GMY

* Sevinç Atabay, TED GM

* İlker Kuruöz, Doğuş Teknoloji CEO

* Kerim & Selim Altınok, Yazar & Bestekar

* Prof. Kristiana Raube, Berkeley

YGA’YA 10 ÖDÜL

- Hayal Ortağım, teknoloji dünyasının Oscar’ı olarak gösterilen GSMA’de, iki kez dünya birinciliğine layık görülen tek proje oldu.

- Yenilenebilir enerji alanında dünyanın ilk “Hibrit Jeotermal Güneş Enerji Santrali”ni kuran YGA mezunları MIT Innovators Under 35’ta yılın Öncü Yenilikçisi ödülüne layık görüldü.

- Birleşmiş Milletler nezdinde dünyadaki en iyi örnekler arasında gösterilen Hayal Ortağım ve WeWalk projeleri, New York’ta 150 ülke temsilcisine anlatıldı.- YGA mezunları, Forbes dergisi tarafından 2 kez Yılın İnovasyon Lideri seçildi.

- YGA, 2016 ve 2017 yıllarında “Great Place to Work” seçildi. %100 güven endeksiyle Avrupa’da listeye giren ilk ve tek STK oldu. Yüksek güven iklimi ile dünyaya ilham olması için GPTW Ambassador seçildi.

Bu girişimlerin teknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarında geliştirdikleri inovasyonlara iki örnek:

• Türkiye’nin en büyük Yüzer Güneş Enerjisi sistemi İstanbul Büyükçekmece Gölü üzerine kuruldu.

• Dünyayı en iyi rehberlerin sesinden keşfetmenizi sağlayan yürüyüş turu uygulaması Piri 120 binin üzerinde kullanıcıya ulaştı ve uygulama mağazası seyahat kategorisinde 1. oldu.