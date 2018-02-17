50 bin TL'ye kan donduran bahis!

Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Gaziantep Şefliği ve jandarma ekipleri, köpek dövüşü yapıldığı gerekçesiyle daha önce para cezası kesilen şahısların 50 bin TL bahse girerek köpek dövüştürmeye devam ettikleri ihbarı üzerine harekete geçti. Ele geçirilen cep telefonu görüntüleri üzerine Ş.Ö ve H.İ.Ö'nün evlerine yapılan baskında 10 adet yetişkin köpek ve 9 adet yavru köpek ele geçirildi. Bazı köpeklerin yaralı olduğu belirlendi.

Köpekleri zor ayırdılar



Hayvanseverleri harekete geçiren görüntülerin ise fıstık tarlasında çekildiği belirlendi. Görüntülerde alana çıkarılan köpeklerin acımasızca dövüştürülmesi yer alırken, izleyenlerin ise zaman zaman tezahürat ve desteklerde bulunması dikkat çekti. Birbirleri ile ölümüne kapışan köpekler ise dövüş bittikten sonra bile güçlüklü ayrılabildi. Köpeklerin kan revan içerisinde kaldığı görüldü.

Köpek dövüşünü festivale dönüştüreceklerdi



Öte yandan köpek dövüşlerini organize eden şahısların, olayı festivale dönüştürmeyi planladıkları belirlendi. Yaklaşık 100 köpek ve 3 bin ile 5 bin kişi arasında kişinin katılımının hedeflendiği bir köpek dövüş turnuvası ve festival hazırlığında oldukları ortaya çıktı. Yapılan baskın ile köpek dövüşcülerine büyür bir darbe indirilirken, ele geçirilen köpeklerin sahiplerine ise para cezası kesildi. Ekipler, Oğuzeli ilçesi Keçi Koyu köyünde horoz dövüşü ile ilgili ihbar üzerine de başka bir adrese yaptığı baskında ise 23 horoz ele geçirdi.

Köpek ve horozlar hayvanat bahçesine



Baskınlarda ele geçirilen köpek ve horozlar ise Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi. Yaralı hayvanlar, hayvanat bahçesinin içerisinde bulunan tam teşekküllü hayvan hastanesinde tedavi altına alındı. Vahşice bir köpek dövüşü organizasyonuna büyük darbe vurulduğunu belirten Hayvan Hakları Birleşim Başkanı Mehtap Özer, "2009 yılından kurulan bir kuruluşuz. Zamanla sektörel hale gelen köpek dövüşlerin yoğun bir biçimde bahis ile köpek dövüştürüldüğünü fark ettik. Mücadele başlattık. Son olarak Gaziantep Oğuzeli ilçesinde köpek dövüştürenleri takip etmeye başladık ve geçtiğimiz gün yaklaşık 3 bin ile 5 bin arasında bir katılımda sayısı 100'ü bulan köpek dövüşü turnuvası veya festivali olacağı ihbarını aldık. Kanıtları elimize geçer geçmez hareket ederek, Gaziantep Valiliği başvuruda bulunduk. 5199 Hayvan hakları kanun 14 maddesi uygulama yönetmeliğinin 24 ve 50 maddeleri uygulanması istedik ve hemen uygulamaya başlayarak Orman Su İşleri ve jandarma ile birlikte bahsi geçen şahısların daha evvelden köpek dövüştürmekten ceza aldıklarını ancak uslanmadıklarını gördük. Dövüşlerde kullanılan köpekleri ve Horozları koruma altına aldık" diye konuştu.



Özer, Oğuzeli Kaymakamlığına dilekçe vererek, baskında yakalanan kişilerin dövüştürebilecekleri hayvan türlerini bulundurmalarının engellenmesini talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR