Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>50 bin muhtara tek tip kimlik kartı

    50 bin muhtara tek tip kimlik kartı

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    19.10.2017 - 13:10 | Son Güncelleme:

    Muhtarlara güvenlikli, modern tek tip kimlik kartları geliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 50 bin 253 muhtara (18 bin 309 köy, 31 bin 944 mahalle bulunuyor) 'tek tip muhtar kimlik kartı' verilecek.

    HOLOGRAMLI KARTLAR

    50 bin muhtara tek tip kimlik kartıİçişleri Bakanlığı muhtarların tek tip kimlik kartı taşıması için harekete geçti. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından verilen ilden ile, ilçeden ilçeye değişen farklı kimlik kartları yerine bundan sonra bakanlık tarafından 50 bin 253 muhtara daha güvenlikli, modern, tek tip muhtar kimlik kartı verilecek. 

    Bakanlıkça hazırlanan kimlik kartlarının ilk baskı bedeli bakanlık bütçesinden karşılanacak. Kartların dağıtımı ise valilikler tarafından yapılacak. Muhtarlara verilecek tek tip kimlik kartları, “3D Hologram, soğuk mühür ve microtext (çıplak göz ile bakıldığında çizgisel görünen ancak mikro cihazlar ile çizgiler içinde görülebilen küçük yazılardır) şeklinde 3 güvenlik unsuru taşıyacak.



    50 bin muhtara tek tip kimlik kartı

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri