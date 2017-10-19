50 bin muhtara tek tip kimlik kartı

HOLOGRAMLI KARTLAR



İçişleri Bakanlığı muhtarların tek tip kimlik kartı taşıması için harekete geçti. Valilik ve kaymakamlıklar tarafından verilen ilden ile, ilçeden ilçeye değişen farklı kimlik kartları yerine bundan sonra bakanlık tarafından 50 bin 253 muhtara daha güvenlikli, modern, tek tip muhtar kimlik kartı verilecek.

Bakanlıkça hazırlanan kimlik kartlarının ilk baskı bedeli bakanlık bütçesinden karşılanacak. Kartların dağıtımı ise valilikler tarafından yapılacak. Muhtarlara verilecek tek tip kimlik kartları, “3D Hologram, soğuk mühür ve microtext (çıplak göz ile bakıldığında çizgisel görünen ancak mikro cihazlar ile çizgiler içinde görülebilen küçük yazılardır) şeklinde 3 güvenlik unsuru taşıyacak.





