50 bin liralık hibe ile patron oldu

Hedefinin Siirt’ten ulusal bir marka çıkarmak olduğunu anlatan Talu, Avrupa’ya açılacaklarını kaydetti. Siirt Küçük Sanayi Sitesi’nde 6 ay önce 100 metrekarelik bir iş yeri kiralayan Nezir Talu, burada metal fermuar elcikleri yapmaya başladı. Kısa sürede işleri açılan Talu, Türkiye’nin büyük firmalarıyla temas kurdu. Olumlu görüşmeler yapan Talu, makine ekipman desteği için KOSGEB’e başvurdu. 50 bin lira hibe desteği sayesinde 4 makine alan Talu, ürettiği ürünleri büyük tekstil firmalarına satmaya başladı.