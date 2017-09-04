50 bin liralık destekle kendi işini kurdu

Geçen yıl projesi kabul gören ve Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odasındaki 9 günlük kursa katılan Ulviye Dinç, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) sertifikasını aldı. Ulviye Dinç, kırtasiye dükkanını İzmir’in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesinde açtı. Kırtasiye, hediyelik eşya, oyuncak ve yemek olmak üzere KOSGEB’e iki proje sunduğunu anlatan Dinç, “Ama Dalyan Mahallemizde ilkokul, ortaokul, İmam Hatip Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yüksek Okul olmasına karşın hiç kırtasiye dükkanı olmadığı için kırtasiye projemi hayata geçirmeye karar verdim. Böyle bir iş yeri açmak çocukluğumdan beri hayalimdi” diye konuştu.

KOSGEB’in 50 bin liralık hibe vermesi ile hayallerini gerçekleştirme olanağı bulduğunu belirten Ulviye Dinç, “KOSGEB’in verdiği hibeden yararlanmanın iki yolu vardı. Ya önce sunum yaparak projenizi anlatıyorsunuz, kabul görürse hibeyi peşin olarak alıyorsunuz, ya da önce işyerinizi açıyorsunuz, açtıktan sonra projenizi sunuyorsunuz. Gerekli incelemeler KOSGEB tarafından yapılıyor ve 50 bin liralık hibenizi alıyorsunuz. Ben ikinci yolu seçtim” ifadelerini kullandı.