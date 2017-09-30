50 bin kişi tekneler için gidiyor

Fuarda milyonluk tekneler, özel tasarımlar, ödüllü yatlar ve Türkiye’de ilk kez görülebilecek lansman tekneleri sergilenecek. Uluslar arası Boat Show Eurasia’da bu yıl ekonomik tekne seçenekleri de arttırıldı. Fiyatları 45 bin TL’den başlayan ekonomik teknelere Boat Show Eurasia’da banka kredisi ve leasing imkanları ile sahip olma fırsatları da sunulacak. Boat Show Eurasia’da bu yıl tasarımı Rıza Tansu tarafından yapılan 44 metre boyundaki 14 milyon Euro’luk Cyclone isimli mega yat da ilk kez görücüye çıkacak. Ziyaretçiler beğendikleri tekneleri deniz üzerinde test etme imkanı da bulabilecek. Boat Show Eurasia’ya 25 ülkeden 7 binin üzerinde yabancı ziyaretçi beklenirken genel ziyaretçi hedefi ise 50 bin.