5 yıldır fuhuş çeteleriyle mücadele ediyor

GÖREVE geldiği günden itibaren fuhuş çetelerine karşı mücadele eden Emir Kır, Avrupa’nın başkenti Brüksel’de kadın ticaretinin yapıldığı, bu durumu beş yıldır gündeme getirdiklerini ve sürekli anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Kır, şöyle konuştu:

“Bazı kesimler kasıtlı olarak ‘fuhuş’la, ‘kadın ticareti’ni sürekli karıştırmaya çalışıyor. Bugün bizim mahallede bulunan ‘ışık’ dediğimiz yerlerde, yani taban katlarda kiraya verilen yerlerde çalışmalar yapıldı. Biz, bunların üzerlerine gidilmesini çok istedik ve geçen yıl ilk defa bu ağ çözüldü. 17 tane yer kapatıldı. Fuhuşun ve kadın ticaretinin yapıldığı bir de kahvehane kapatıldı. Asayiş sayesinde ve tabii ki yargı sayesinde.

AİLELERİNE BASKI YAPIYORLAR

“Afrika’dan ve özellikle Nijerya’dan gelen kadınlar oluyor. Bu kadınların aileleri tehdit ediliyor. Belli bir para getirmediği sürece bu ailelere baskı yapılıyor. Bu kadınlar mecbur tutulup, fuhuş yapmak zorunda kalıyorlar. Biz de müdahale ettiğimiz zaman, belediye olarak, polis olarak, bu kadınlar kurtarılıyor ve bunun sayesinde geçici oturma haklarına sahip oluyorlar. Bu bağlamda özellikle, herkesin şunu iyi bilmesi lazım; Dünyanın en adi suçlarından birisi, kadın ticaretidir. Buna direk ve endirek olarak destek olmak, çok büyük bir ayıptır, büyük bir suçtur. Bu bağlamda bizim görüşümüz aynen devam ediyor ve beş yıldır bu konuda mücadele ediyoruz.”

O EVLERİ SATIN ALIYOR

Bir taraftan yargıyla beraber işbirliği yaparak kadın ticaretinin üzerine gittiklerini belirten Başkan Kır, diğer yandan belediye olarak fuhuş yapılan bazı evleri satın alarak o evlerde fuhuş yapılmasını engellediklerini ve diğer yandan evlerini fuhuş çetelerine kiralayan ev sahipleri ile görüşüp, fuhuş çetelerine alet olmamaları için onları ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.



