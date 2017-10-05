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Hürriyet >Ekonomi>5 yılda 5 milyon işlem

5 yılda 5 milyon işlem

Hürriyet Haber
05.10.2017 - 21:46 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE’yi 5 yıl önce dijital cüzdan teknolojisi ‘BKM Express’ ile tanıştırdıklarını anlatan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, BKM bünyesinde 5 yıl önce 5 işyeri ve 9 bankayla başlayan bu yenilikçi girişimin bugün 17’si banka, biri banka dışı olmak üzere 18 kurum, 24 binin üzerinde işyeri ve 1.5 milyonun üzerinde kullanıcıyı kapsayan dev bir ekosisteme dönüştüğünü anlattı.

BKM Express’in yüzde 65 mobil kullanım oranıyla dünya ortalamasının çok üzerinde bir mobil penetrasyon oranına sahip olduğunu ifade eden Canko, yüz yüze ödeme, online ödeme, para transferi ve dijital bağış gibi işlevlerin tümünü mobile taşıdıklarını aktardı. BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu da yaptığı konuşmada, 5 yılda 5 milyon işlem ve son iki yılda yüzde 100 büyüme oranına ulaştıklarını belirtti. 2020 yılında dünyada e-ticaret hacminin 4 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini ifade eden Yazıcıoğlu, dünyada şu anda 690 adet dijital cüzdan uygulaması bulunduğunu bildirdi. BKM Express'in kolay alışveriş deneyimini sigorta ve perakende sektöründeki tahsilatlara da taşıdıklarını anlatan Yazıcıoğlu, "Güvenli tahsilat platformumuzda 4 milyon kartın bilgisini saklıyoruz. Bu altyapıyla 35 milyon tahsilat işleminin gerçekleşmesine aracılık ettik" ifadesini kullandı.

2.5 MİLYON LİRA

Yazıcıoğlu, e-bağış kavramını Türkiye ile BKM Express'in tanıştırdığını belirterek, "BKM Express'in e-bağış seferberliğinin ardından önceleri kredi kartı, havale ve web siteleri üzerinden ya da nakit olarak fiziksel bağış kumbaralarından toplanan bağışlar dijital ortamda toplanmaya başlandı. Dijital bağışla toplamda 250 vakıf ve derneğe kaynak aktarıldı. 160 bin bağış işlemi sonucunda 2.5 milyon TL'nin üzerindeki tutarda kaynak çeşitli STK'lara bağışlandı" dedi. Yazıcıoğlu, 5'inci yıl kutlamaları kapsamında, BKM Express kullanıcılarına özel "5 milyon uçuş mili" kampanyasını başlattıklarını duyurdu.

Etiketler: Soner Canko , Bankalararası Kart Merkezi , gazetehaberleri
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