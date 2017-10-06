5 yılda 300 milyon $ yatıracak

Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri, Ak-Kim’in özel kimyasallar alanında sektörün bir numaralı oyuncusu olmasını istediklerini ifade ettiği konuşmasında, “2023’e geldiğimizde Ak-Kim’i 750 milyon dolar cirolu bir şirket konumuna getirmek istiyoruz. 40 yıldır organik ve inorganik büyümesini sağlıklı şekilde sürdüren Ak-Kim, yeni şirket satın alma fırsatlarını da değerlendirecek. Gizem Frit’in ardından bu yıl Alman Dinox’u satın aldık. Var olduğumuz pazarlarda daha da güçlenmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

ANA HEDEF KİMYA

2017 yılının, hem Ak-Kim hem de Akkök Grubu için çok önemli bir yıl olduğunu söyleyen Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, 2023 yılında Türkiye’nin cari açığının yüzde 2’sini Akkök Holding olarak kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Gerek ulusal, gerekse uluslararası ölçekte kimya sektörünün gün geçtikçe daha fazla önem kazandığını anlatan Dördüncü, “Akkök Holding olarak kimya sektörü bizim de odaklandığımız ana sektörlerden birisi. Kimya sektöründeki gelişmişlik seviyesi ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile doğru orantılıdır. Türkiye’ye baktığımızda görüyoruz ki, kimya sektörü, otomotiv ve hazır giyim sektörlerinin ardından en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör. Ancak Türkiye’nin dış ticaret açığında kimya sektörünün 25 milyar dolar payı var. Bu sebeple kimyada önceliğimiz katma değer yaratan, inovatif ürünler geliştirmek” dedi. Akkök Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Raif Ali Dinçkök ise, Ak-Kim’in sadece ürün değil dünyaya know-how ihraç ettiğini söyledi. Dinçkök, “Akkök Holding olarak önceliğimiz sürdürülebilir büyüme ve karlılık yaratarak; ülkemize ve paydaşlarımıza değer katmak. Ak-Kim dün olduğu gibi bugün de Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor. Bu gururu her geçen gün biraz daha büyütmek en büyük hedefimiz” dedi.