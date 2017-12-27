5 yılbaşı önce hayatım değişti

Şarkıcı, soru-cevap videosunda “Geçen yılbaşından bu yana hayatınızda neler değişti?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Geçen yılbaşından bu yana değil ama beş yılbaşı önce Beren’le (Saat) tanıştım, o hayatımın en önemli sürprizlerinden biriydi. Geçen seneyle pek aram yok, tatsız buldum.”

Doğulu, “Yılbaşı akşamları olmazsa olmazlarınız neler?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Yıllardır her sene annemin yanına gitmeye özen gösteririm. Kardeşlerim Ozan ve Canan da aynı şekilde. Bir arada olmayı severiz. Tombalalar oynar, televizyon seyrederiz.”