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    5 yaşındaydı: Yine servis minibüsü faciası... Şüphe çeken ifadeler

    AA
    08.11.2017 - 20:30 | Son Güncelleme:

    Ordu'da, servis minibüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde Kuran kursuna giden 5 yaşındaki Elvan Şahin, S.İ'nin kullandığı 52 S 0135 plakalı servis aracının altında kaldı.

    Sürücü S.İ. Şahin'i bulunduğu yerden çıkarttı. İlçedeki özel hastaneye kaldırılan Şahin, kurtarılamadı.

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    Gözaltına alınan S.İ'nin ifadesinde, aracı kursun önüne park ettikten sonra aşağı inerek çocuklardan bazılarını araca bindirdiğini, bu sırada gelen araçlara yol vermek için servisi bulunduğu yerden ileriye çektiğini söylediği öğrenildi.

    Kursun önüne giderek elinden tuttuğu Şahin'i aracın kapısına getirdiğini, kumanda ile kapıyı açtığı sırada öğrencilerden birinin vitesle oynadığını ileri süren S.İ, geriye kayan araca binerek frene bastığını, araçtan indiğinde ise Şahin'in tekerin altında kaldığını gördüğünü aktardı.

    S.İ'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Etiketler: ordu , servis minibüsü , kaza
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