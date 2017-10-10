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    5 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan kazada karar çıktı 

    Damla GÜLER/İSTANBUL
    10.10.2017 - 12:44 | Son Güncelleme:

    Sarıyer’de hafriyat kamyonunun altında kalarak can veren 5 yaşındaki Yaren Ebrar Aluç davasında karar çıktı. Mahkeme şoföre, “ölüme sebebiyet vermek” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, kaza anında Yaren’in yanında olan ve “taksirle ölüme neden olmak” suçundan hakkında dava açılan 71 yaşındaki babaannesine ise, “cezayı gereksiz kılacak şekilde mağdur olduğu” gerekçesiyle ceza vermedi. 

    İstanbul Sarıyer'de 12 Aralık 2016 günü 71 yaşındaki babaanne Hatice Aluç ve 5 yaşındaki torunu Yaren Ebrar Aluç’a hafriyat kamyonu çarpmıştı. Kaza sonrası babaanne yaralanırken, 5 yaşındaki Yaren Ebrar Aluç olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından tutuklanan hafriyat kamyonu şoförü Erdal Yavuz daha sonra serbest bırakılmıştı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada şoför Erdal Yavuz, “taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle, babaanne Hatice Aluç ise, “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu.

    “CEZAYI GEREKSİZ KILACAK ŞEKİLDE MAĞDUR OLDU”

    Davanın bugün görülen duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Babaanne Hatice Aluç’a ceza verilmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, “Sanığın kişisel ve ailevi durumu bakımından artık bir cezanın hükmedilmesinin gereksiz kılacak derecede mağdur olduğu anlaşılmakla” dedi.

    ŞOFÖRE İYİ HAL İNDİRİMİ

    Mahkeme hafriyat kamyonu şoförü Erdal Yavuz’a ise, Hatice Aluç’u yaralama, 5 yaşındaki torunu Yaren Ebrar Aluç’un ise ölümüne sebep olma suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki halini göz önüne alan mahkeme “iyi hal” indirim uygulayarak cezayı 3 yıl 4 aya indirdi.

    Etiketler: hafriyat kazası , sarıyer , yaren aluç
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