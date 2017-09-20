5 yaşındaki çocuğun boğazını kesen kişi akrabası çıktı

Önceki gün meydana gelen olayda 5 yaşındaki A.K., yoldan geçen vatandaşlar tarafından boynu kesik ve vücudunda morluklar oluşmuş halde bulunmuştu. Vatandaşlar durumu önce baba Zeynel K.'ye daha sona ise 112 Acil Sağlık ekiplerine ve küçük çocuğun ailesine haber verdiler.

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansa alınan baygın haldeki çocuk, ambulansla Kocaeli Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. İlk olarak boynundaki derin kesiği dikilen A.K., daha sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı. Uyutulduğu öğrenilen çocuğun vücudundaki kesik ve darp izlerinin incelenmesinin ardından ise polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonrasında olayla ilgili olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan ve 5 yaşındaki K'nin akrabası olduğu iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi..



