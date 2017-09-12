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    Hürriyet >Dünya>5 yaşında tacize uğradı, 102 yaşındaki tacizciyi 40 yıl sonra mahkum ettirdi

    5 yaşında tacize uğradı, 102 yaşındaki tacizciyi 40 yıl sonra mahkum ettirdi

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 16:15 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 16:29

    İngiltere'de bir kadın , 5 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunan ve bugün 102 yaşında olan bir adamı 40 yıl sonra mahkum ettirdi.

    5 yaşında tacize uğradı, 102 yaşındaki tacizciyi 40 yıl sonra mahkum ettirdi

    Reuters'ın haberine göre, iki yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası tecil edilen Douglas Hammersly, İngiltere tarihinde bir suçtan hüküm giyen en yaşlı kişi oldu.

    Savcı Jennie Leskar-Hall, 1970'lerde Londra'nın batısındaki Buckinghamshire bölgesinde meydana gelen cinsel taciz olayı için, "Suç kırk yıldan uzun bir süre önce işlenmesine rağmen, mağdurun sessizliğini bozmasıyla Hammersly'yi yargılamayı başardık" dedi.

    Hammersly duruşmada, adı açıklanmayan kadına beş ve sekiz yaşları arasındayken tacizde bulunduğunu kabul etti.

    Geçen Aralık'ta 101 yaşındaki bir adam geçmişte biri erkek üç kardeşe cinsel tacizde bulunmak suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve ülke tarihinde hüküm giyen en yaşlı kişi olmuştu.

    5 yaşında tacize uğradı, 102 yaşındaki tacizciyi 40 yıl sonra mahkum ettirdi

    Etiketler: ingiltere , taciz , Dava
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