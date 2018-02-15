MEB YEĞİTEK Genel Müdürü: 5 ve 9’lara dizüstü bilgisayar geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, İstanbul’da düzenlenen ‘Harezmî Eğitim Modeli Eğitici Eğitimi Çalıştayı’ açılış programı sonrası Hürriyet’e konuştu. Genel Müdür Tırnakçı, gelecek eğitim öğretim döneminde 5 ve 9’uncu sınıflara tablet yerine dizüstü bilgisayar dağıtmayı planladıklarını açıkladı. “Hedefimiz çocukların, eylül ayında masalarında kitapları buldukları gibi dizüstü bilgisayarları da bulmaları” diyen Genel Müdür’ün açıklamalarından satır başları şöyle:

TABLETLE YAPILAMAYANLAR, LAPTOPTA KOLAYCA YAPILABİLİYOR

“Tabletletin kullanım alanları, memnuniyetiyle ilgili sahadan veriler topladık. Dağıttığımız hangi teknolojik ürün ne düzeyde kullanılıyor, memnuniyeti nedir? şeklinde. 4’üncü sınıflardan itibaren kodlama dersi geldi. Bunlar bizim projeyi şekillendiren unsurlar. Müfredata kodlama dersinin konulması şöyle bir açılım yapmamızı gerektirdi. Tabletler bir tüketim aracı. Oyun yüklüyorsunuz, yazılım yüklüyorsunuz ya da mailinize EBA’ya bakıyorsunuz. Bu anlamda tüketici konumdasınız. Bir şey yüklemek istediğinizde harici klavye, mause takmanız lazım. Bu öğrencileri hem psikolojik olarak zorluyor. Hem yapmak istemiyorlar. Biz şunu yapalım dedik. Çocuktan bir şey isteyeceğiz. Şu problemi çöz. Bunu yaparken de bilgisayarı, kodu, yazılımı kullan diyeceğiz. Çocuk tabletle bunu yapamıyor ya da zorlanarak yapıyor. Üst düzey bir beceri gerektiriyor. Laptopta kolayca yapılabiliyor. Böyle bir çözüm üretmek istedik. Bakanlığa arz ettik, uygun görüldü. Dağıtılacak tablet yerine böyle bir ürün vermeyi kararlaştırdık ve onunla ilgili hazırlık yaptık.

ÜRÜNÜN KARŞILIĞI KADAR ÜRETİM YAPMIYORUZ

Bir de öğretmenlerimizle ilgili bir durum var. Yaptığımız saha araştırmalarında gördüğümüz şey şu; öğretmenlerimiz laptopları, ofis uygulamaları, sosyal medya, sunum yapmak, bir de e-okul’a girmek için kullanıyorlar. Kullanım alanına baktığımızda aldığımız ürünün karşılığı kadar üretim yapmıyoruz. Orada ulaştığımız verileri ve değerlendirme sonucunu buraya da uygulayalım istedik. Yeni dağıtacağımız ürün de katladığınız zaman tablet gibi oluyor. Yine aynı işlemler de yapılabilecek. Geliştirdiğimiz yazılımları, yaptığımız yatırımları da boşa düşürmeyecek. İhtiyaç bazlı bir çalışma yaptık.

ÇOCUKLARIMIZ AKTÖR OLSUN İSTİYORUZ

Hedefimiz gelecek eğitim öğretim yılından itibaren dağıtmak. Hedefimiz çocukların, eylül ayında masalarında kitapları buldukları gibi dizüstü bilgisayarları da bulmaları. Çocuklarımızı edilgen değil de etken hale, üretken hale getirmeye çalışıyoruz. Baş döndürücü hızla değişen dünyada çocuklarımız aktör olsun istiyoruz. Onlar da üretsinler, bir noktada konumlansınlar istiyoruz. Yazılım dünyasında artık herkes her şeyi biliyor. Bulduğu bir fikirle öne geçiyor. Yazılım geliştiriyor. Sosyal hayatta bir boşluğu dolduruyor ve katma değer üretmiş oluyor. Ülkesine döviz girdisi sağlıyor. Şu an çocuklarımızın hepsini bu noktaya kadar yetiştirmek hedefimiz. Buna imkanımız da şartlarımız da müsait. O ince fikri bulmalarını, kendilerini bir adım öne geçmelerini istiyoruz.”