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    5 üniversiteye 73 öğretim üyesi alınacak

    AA
    14 Ağustos 2017 - 10:06Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 10:06

    Resmi Gazete’de yer alan duyuruya göre beş üniversiteye 73 öğretim üyesi istihdam edilecek.

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat, Hukuk, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Tıp fakültelerinde tam zamanlı çalışacak altı profesör, beş doçent, 16 yardımcı doçent alınacak. İsteyenler, 28 Ağustos'a kadar Rektörlüğün İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvuracak. 

    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp, Orman, Mühendislik ve Mimarlık ile Eğitim fakültelerinde ise istihdam edilmek üzere iki profesör, dört doçent alımı yapacak. Başvurular 15 gün sürecek.

    Batman Üniversitesi sekiz profesör, bir doçent istihdam edecek ve başvurular 28 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

    Sanko Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri fakültelerinde istihdam edilmek üzere 29 öğretim üyesi alınacak.

    Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu ise sözleşmeli tam zamanlı yönetim ve organizasyon bölümüne bir profesör ile makine ve metal teknolojileri bölümüne bir yardımcı doçent alacak.

    Etiketler: Resmi Gazete , öğretim görevlisi , Üniversite
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