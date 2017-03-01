5 soruda ESpor'un şifreleri!

Elbette herkesin malumu olan o soruyla başlayalım ESpor nedir?

Tanım olarak ESpor, bilgisayar ve konsol üzerinden oynanan çeşitli oyunların, profesyonel olarak düzenlenen lig ve turnuvalarda lisanslı oyuncuların ve kulüplerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen bir spor dalı.

Peki, ESpor’da deha mı, yetenek mi önemli?

Bugüne kadar yapılan araştırmalarda ESpor’da yer alan oyuncuların daha çok refleksleriyle ön plana çıktığı görülüyor. Stratejiler elbette önemli ancak bunları hayata geçirecek isimlerin oldukça hızlı olması gerekiyor. Bunun için de yoğun bir mesai ve pratik şart.

ESpor nasıl bir ekonomiye hükmediyor?

Yapılan araştırmalar Türkiye’de 22 milyondan fazla oyuncu olduğunu söylüyor. Yakın gelecekte, Türkiye oyun pazarının 500 milyon sınırına ulaşması bekleniyor. 2016’da dünya genelindeki oyun sektörünün yılı 91 milyar dolarla kapattığını görüyoruz. ESpor pazarının 1 milyar dolarlık hacmi, TV yayıncılarının, reklamcıların ve sponsorların cazibe merkezi haline geldi.

ESpor branşında en popüler oyun hangisi?

Hem izlenilirlik hem de popülasyon açısından baktığımızda ileri düzeyde takım çalışması, strateji ve refleks gerektiren League of Legends yani LoL bunun en önemli örneklerinden. Oyun çok kısa sürede Amerika, Avrupa, Kore, Çin ve Güneydoğu Asya’da profesyonel ligleri olan, sezon boyunca tüm maçların canlı yayınlandığı, milyonlarca esporseverin liglerini takip ettiği bir spora dönüştü.

LoL’ü kaç kişi oynuyor?

Formalı, sponsorlu, ciddi hayran kitlelerine sahip profesyonel sporcuların yer aldığı LoL’ü tüm dünyada aylık olarak aktif 100 milyondan fazla oyuncu oynuyor. Türkiye’de ise Riot Games’in gelişiyle birlikte 4 milyondan fazla hesap oluşturuldu. Bu rakam her geçen gün daha üst seviyelere çıkıyor.